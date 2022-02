CAU Kiel: So könnte die Insekten-Forschung Roboter verändern

Kiel

Wie eine Reise auf einen anderen Planeten – so fühlt sich das Erforschen der Insekten für Prof. Stanislav N. Gorb an. Wenn er unter einem sogenannten Raster-Elektronenmikroskop winzige Tierchen wie Gnitzen bis zu 100.000fach vergrößert, taucht er ab, um die Natur bis ins kleinste Detail zu verstehen. Erkenntnisse vom Zoologischen Institut der Christian-Albrechts-Universität Kiel können auch für andere Branchen ungemein wertvoll sein – wie etwa nun für die Robotik.

„Die Natur steckt voller Ideen“, sagt Prof. Stanislav Gorb. Über eine Million beschriebene Arten von Insekten gebe es weltweit. Und diese haben es ihm besonders angetan. Sie leben extrem gut angepasst – ob in der Luft oder zu Land. Viele technische Probleme seien bereits gelöst worden, indem man lernt, die zierlichen Lebewesen und ihre Verhaltensweisen zu verstehen. Dafür notwendig: viel Grundlagenforschung mit komplexen Geräten.

Kieler Forscher wollen es wissen: Warum Insekten so gut an Oberflächen haften

Mittels dieser untersuchte der Kieler Forscher mit seinem Team verschiedene Insektenfüße, um einer der zentralen Forschungsfragen auf den Grund zu gehen: Warum haften Insekten ohne viel Kraftaufwand so gut an Oberflächen? Im Fokus: feinste Haftläppchen an den Beinen, die etwa Heuschrecken und Bienen zum Greifen nutzen. Diese können insofern als Vorbild dienen, als dass sie mit kleinstem System eine größtmögliche Kontaktfläche und somit Kraft ermöglichen.

Zudem sorgen die Haftlappen mit Verstrebungen für besseren Halt. In der Natur kommen sie in unterschiedlichen Winkeln vor, in Roboter-Greifarmen bisher laut Prof. Gorb nur im 90-Grad-Bereich. „Wir sahen, dass Greifarme mit kleineren Winkeln ihre Zielobjekte noch leichter umschließen und dafür auch noch weniger Kraft für die optimale Kontaktbildung benötigen“, so der Biologe. Die Erkenntnis übertrugen die Wissenschaftler auf Hand- und Fußelemente, damit sich Roboter zügiger und sicherer auch auf unebenen Flächen fortbewegen können.

Neue Hände und Füße für Roboter – eine Revolution für das Design der Maschinen?

Das Ergebnis: eine Maschine, die sich wie ein Käfer über unebenes und gekrümmtes Terrain wie etwa Rohre oder Bäume vorwärts schiebt. Mit sechs flexiblen Beinen statt der ursprünglichen Stummelfüße aus Gummi. Anschmiegsam, die Unterlage fest im Griff. Greifarme, deren Verstrebungen kleinere Winkel haben, könnten nach Ansicht der beteiligten Forscher jahrealte Design-Paradigmen einer ganzen Greifroboter-Branche verändern.

Einsatzgebiete gebe es genügend. Auf kompliziertem Untergrund werde es erst richtig spannend, da der Mensch dort nicht einfach hinkommt und auch Laufroboter nicht dienlich seien. „Die neuen Greifelemente könnten auch für die Öl- und Gasindustrie von großem Interesse sein, wenn Leitungen oder ähnliches inspiziert werden müssen“, sagt Prof. Gorb.

Mit Füßen nach dem Vorbild von Insekten könnten Roboter auch über unwegsame Untergründe wie Rohre oder Felsen laufen. Quelle: Poramate Manoonpong

Entstanden ist das Forschungsprojekt in Kooperation mit der Süddänischen Universität (SUD). Am technikgetriebenen Standort werden die Roboter gebaut, das Prinzip der Arme und Beine kommt aus Kiel. Zwei völlig unterschiedliche Bereiche, die sich gegenseitig bereichern. „Schön beim interdisziplinären Ansatz ist, dass keine Frage abwegig ist“, sagt Prof. Gorb mit einem Lächeln.

Seine Vision: ein Roboter, der sich an jede Oberfläche anpassen kann – ob rau, verschmutzt oder glatt. Weg von der Lokal- hin zur Globallösung. In den nächsten Schritten sollen zunächst einmal Greifer entwickelt werden, die aus robusteren und widerstandsfähigem Material bestehen, um auch langfristig unter realen Umweltbedingungen zu bestehen.

Nicht auszuschließen, dass auch dafür die Natur mit ihren vielfältigen Facetten hilfreiche Impulse liefert. Für Prof. Gorb ein weiteres Argument für den Artenschutz. Schließlich seien die Möglichkeiten, von Tieren und Pflanzen zu lernen, noch lange nicht ausgeschöpft – und der Reichtum der Natur von unschätzbarem Wert.