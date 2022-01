Kiel

Sie sind klein, unscheinbar und trotzdem ziemlich bedeutend: Regenwürmer sind vermutlich stärker an der Entstehung der modernen Zivilisation beteiligt als bisher angenommen. Das legt eine Studie von Forschern der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) nahe.

Das Ergebnis: Tiefgrabende Regenwürmer profitierten vor vielen Tausend Jahren von der prähistorischen Landwirtschaft und schufen im Gegenzug fruchtbare Böden. Dies hat erhebliche Auswirkungen für die Rekonstruktion der für die Menschheit so entscheidenden „Agrarischen Revolution“, mit der sich Landwirtschaft und Viehhaltung weltweit verbreitete.

Forscher aus Kiel untersuchen Boden einer Fundstelle in Ukraine

Das Forschungsteam aus Kiel hatte die Böden an einer archäologischen Fundstelle in der Ukraine analysiert. Die kupferzeitliche Mega-Siedlung Maidanets’ke stand im Fokus der Untersuchungen. Sie gehört zu den frühen prähistorischen Großsiedlungen, in denen bereits Zehntausende Menschen zusammenlebten. Die Forscher entnahmen 34 Bodenprofile von verschiedenen Orten und untersuchten sie im Labor. Dabei zeigte sich: Zur Versorgung der großen Einwohnerschaft wurde die gesamte umliegende Landschaft verändert.

Die dort siedelnden Menschen rodeten Wälder und legten landwirtschaftliche Nutzflächen an. „Die nun vorhandene offene Agrarlandschaft veränderte abrupt die Bedingungen für alle Lebewesen. So auch für Regenwürmer. Die Böden waren fortan ausgeprägter Hitze und Trockenheit im Sommer und strengem Frost im Winter ausgesetzt“, erklärt Geoarchäologe Dr. Stefan Dreibrodt. Gleichzeitig stand in der geöffneten Landschaft ganzjährig mehr Nahrung für Regenwürmer zur Verfügung.

Forschungsarbeit aus Kiel: Regenwürmer sorgten für humusreiche Schwarzerde

Von dieser Kombination profitierten tiefgrabende Regenwürmer, die den Hitze- und Frostperioden dadurch entkommen können, dass sie sich tief in die Erde zurückziehen. Um ihre senkrechten Gänge offenzuhalten, transportieren sie permanent organisches Material nach oben. In 5000 Jahren wurde so Schicht für Schicht eine humusreiche Schwarzerde aufgebaut.

Aus ihren Forschungsergebnissen folgern die Wissenschaftler, dass tiefgrabende Regenwürmer auch beim erstmaligen Aufkommen der produzierenden Wirtschaftsweise eine wichtige Rolle spielten. Vor etwa 12 000 Jahren wechselten die Menschen in der Region zwischen der Türkei und der Arabischen Halbinsel von wildbeuterischen Versorgungsstrategien zur sesshaften, agrarisch-produzierenden Lebensweise.

Regenwürmer hatten wichtigen Anteil an Agrarischer Revolution

Fortan lebten die Menschen ortsfester, züchteten Vieh, bauten Pflanzen gezielt an. Diese Aktivitäten wurden im sogenannten „Neolithischen Paket“ über viele Jahrhunderte von Anatolien über Südosteuropa bis nach Mitteleuropa verbreitet.

„Regenwürmer müssen zum Neolithischen Paket hinzugezählt werden“, sagt der Kieler Archäologe Prof. Johannes Müller. „Tiefgrabende Regenwürmer bilden die fehlende Verbindung zwischen Mensch und Boden, die bislang unbekannt war. Eine Innovation, ohne die unsere moderne Zivilisation nicht entstanden wäre.“