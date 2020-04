CAU-Präsidentschaft: Lutz Kipp gibt auf

Kiel

In seinem fast dreiseitigen Schreiben wirbt er darum, dass die Universität "dringender denn je" eine Festigung der Führungsstrukturen benötigt. "Die Corona-Krise und die Ereignisse um die Wahl eines Präsidenten oder einer Präsidentin seit dem vergangenen Jahr haben eine solche Festigung verhindert", schreibt Kipp, der sich selbstkritisch zeigt. Er wünsche der CAU eine Führungskraft, "die besser Durchsetzungskraft mit Diplomatie paaren kann, als ich dies konnte". Das gelte "insbesondere für den harten und strategisch angelegten Wettbewerb wie den um die Exzellenzuniversitäten".

Lutz Kipp : "Wer energisch ist, macht sich damit nicht nur Freunde"

Das Amt des Präsidenten sei keines für Schönwetterkapitäne. Er habe die Positionen der CAU in Verhandlungen und öffentlichen Debatten selbstbewusst vertreten. "Ich weiß, dass das bisweilen viel Reibung erzeugt hat - inner- und außerhalb der CAU. Wer energisch ist, macht sich damit nicht nur Freunde."

Anzeige

Viel Lob gibt es von Kipp für das amtierende Präsidium. "Ein so ausgezeichnetes vorbildliches Management der Corona-Krise, wie es seit Wochen unsere Kanzlerin Claudia Ricarda Meyer gemeinsam mit dem Krisenstab betreibt, hätte ich so ganz sicher nicht hinbekommen", schreibt Kipp. Hervorgehoben wird in dem Brief des amtierenden Präsidenten auch Vizepräsidentin Ilka Parchmann. "Die Herausforderung, binnen 14 Tagen gemeinsam mit den Fakultäten, Fächern, Lehrenden und Studenten ein weitgehend digitales Sommersemester einigermaßen reibungsfrei zu organisieren, wäre mir nicht ansatzweise so gut gelungen." Weder Lutz Kipp selbst noch die Universitätsleitung wollten am Mittwoch Nachfragen zu der Entscheidung beantworten.

Weitere KN+ Artikel

Ab Juni übernimmt ein Interimstrio die Geschäfte an der CAU zu Kiel

Nach der im Winter wegen eines Fehlers im Ausschreibungstext gescheiterten Präsidentenwahl wird ab Juni ein Interimstrio die Geschäfte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel führen. Das Wissenschaftsministerium hat die Vize-Präsidentinnen Ilka Parchmann, Anja Pistor-Hatam und Karin Schwarz mit dieser Aufgabe betraut. Die Amtszeit von allen drei Frauen, die eigentlich so wie die von CAU-Präsident Lutz Kipp zum 31. Mai endet, wird dafür zunächst bis zum 30. September 2020 verlängert. Das neue Bewerbungsverfahren, für das bereits eine neue Findungskommission eingesetzt worden ist, kann frühestens im Herbst abgeschlossen werden.

Als größte Erfolge seiner Amtszeit nennt Kipp in seiner "Stellungnahme zur Präsidentschaftswahl", wie er sein Schreiben nennt, das "fulminante" Universitätsjubiläum 2015, die Bewältigung des doppelten Abiturjahrgangs, den "erfolgreichen Einsatz für eine bessere Finanzausstattung und die Vorbereitungen für die bauliche Erneuerung der CAU sowie ihre schrittweise Umsetzung". Und auch die Exzellenzinitiative ist aus seiner Sicht ein Beleg für erfolgreiche Jahre. "Mit zwei gewonnenen Clustern steht Kiel, steht Schleswig-Holstein weiter auf der Landkarte der Exzellenz in Deutschland. Die CAU gehört mit zu den besten 19 deutschen Universitäten."

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.