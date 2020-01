Uni Kiel: Präsidentenwahl am 18. März

Kiel

Zuvor berichtet am Mittwoch, 12. Februar, die Findungskommission den Mitgliedern des Senats in einer nicht-öffentlichen Sondersitzung und in anonymisierter Form über die vollständige Bewerberlage und begründet die Vorauswahl. Der Findungskommission gehören drei Mitglieder des Hochschulrats und fünf Mitglieder des Erweiterten Senates an. Jedes Organ entsendet dabei mindestens ein weibliches Mitglied.

Lutz Kipp und Frank Kempken wollen kandidieren

Bekannt ist das Interesse des Amtsinhabers, Physik-Professor Lutz Kipp, sowie des Biologie-Professors Frank Kempken zu kandidieren. Kipp hatte im Februar 2019 bei einer vorgezogenen Neuwahl nicht ausreichend Stimmen erhalten und war zuletzt wegen der gescheiterten Exzellenz-Initiative und Geldforderungen ans Land in die Kritik geraten.

Im Anschluss an die Sondersitzung am 12. Februar führt die Findungskommission Vorgespräche mit den möglichen Kandidaten. Am Mittwoch, 4. März, legt die Kommission eine endgültige Liste mit den für die Wahl nominierten Kandidaten vor.

Öffentliche Vorstellung vor der Wahl

Am Mittwoch, 18. März, findet nach einer öffentlichen Vorstellung der Kandidaten im Frederik-Paulsen-Hörsaal ab 14.15 Uhr und einer anschließenden nicht-öffentlichen Befragung durch den Senat die eigentliche Wahl statt. Dabei müssen mindestens zwei Personen zur Wahl stehen. Gewonnen hat, wer von 23 möglichen Stimmen die absolute Mehrheit erhält. Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit.

Zuletzt war die Präsidentenwahl an der CAU zum Zeitspiel geworden. Der ursprünglich geplante Dezember-Termin war hinfällig geworden. Sogar die Möglichkeit einer Zwangsverwaltung durch das Wissenschaftsministerium machte die Runde. Üblicherweise geht die Wahl ein halbes Jahr vor Ende der aktuellen Amtszeit über die Bühne – in Kipps Fall endet sie Ende Mai.

Weitere Nachrichten aus Kiel finden Sie hier.