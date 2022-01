Kiel

Die Ausbaupläne der Christian-Albrechts-Universität erhalten Gegenwind aus der Studierendenschaft: Die Hochschulgruppe Südschleswig hat sich nun kritisch zum größten Projekt der Campus-Erweiterung am Bremerskamp geäußert. Bei einer Vorstellung der Pläne am Freitag, die zukunftsweisend ist, wie es in der Stellungnahme heißt, ist eine Gruppe „nahezu unerwähnt geblieben: die Studierenden“.

Die Hochschulgruppe fordert demnach „nicht nur Stillarbeitsplätze, sondern Raum und Räume, in denen wir uns treffen können, in denen wir diskutieren können und wo immer möglich an dem arbeiten können, was wir gerade auf dem Lehrplan haben“. Diese Räume müssten jetzt geplant werden und zu einem integrativen Bestandteil der Universität werden, so die Studierenden weiter. Man sehe noch „sehr viel Luft nach oben“. Die Studierenden fordern die Universität zudem auf, „jetzt tätig zu werden und gemeinsam mit Planerinnen und Planern wie Studierenden die geplanten Neu- und Umbauten studienoptimal weiterzudenken“.

Das Land Schleswig-Holstein investiert mindestens 500 Millionen Euro in das Projekt am Bremerskamp, insgesamt soll bis 2030 rund eine Milliarde Euro in die Erweiterung des Campus fließen. Entstehen soll ein lebendiger, universitär geprägter Stadtteil, der Wohnen, Forschung und Lernen vereint. Insgesamt umfasst das Projekt neun Gebäude oder Gebäudeerweiterungen für die CAU, über 400 Wohneinheiten für Studierende sowie ein Parkhaus mit über 1200 Stellplätzen. Baustart ist noch in diesem Jahr.