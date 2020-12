Führungswechsel an den größten Kieler Hochschulen: Die Christian-Albrechts-Universität und die FH haben 2020 neue Präsidenten bekommen. An der CAU trat im Herbst Simone Fulda die Nachfolge von Lutz Kipp an, Björn Christensen übernahm im Sommer von Udo Beer. Hier ziehen beide Präsidenten Bilanz.