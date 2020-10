Rainer Kreutz lässt sich in die Pflicht nehmen: Der 63 Jahre alte Ratsherr bewirbt sich am Montagabend in der CDU-Ratsfraktion um deren Vorsitz. Kreutz will die Nachfolge von Stefan Kruber antreten, der bei der turnusmäßigen Neuwahl zur Halbzeit der Wahlperiode nicht wieder antritt.