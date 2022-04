Kiel

Erstmals ist in einem Jahr kein Mensch auf Kiels Straßen gestorben. Doch die Unfallstatistik für 2021, über die wir in der vergangenen Woche berichteten, lässt sich aus Sicht der Kieler CDU nicht in allen Bereichen als Erfolg interpretieren. Im Gegenteil: Die Ratsfraktion teilt kräftig aus, vor allem gegen Fahrradfahrer.

Es sei positiv hervorzuheben, heißt es zunächst in einer Mitteilung von Ratsherr Wolfgang Homeyer, dass die Zahl der verletzten Radfahrer im Vergleich zu 2020 deutlich zurückgegangen sei – von 553 auf 457.

Doch schon der nächste Absatz birgt Zündstoff. Dort zitiert Homeyer die häufigsten Unfallursachen, die laut der Kieler Statistik Fahrradfahrer zu verantworten haben: falsche Fahrbahnnutzung, Alkohol, nicht angepasste Geschwindigkeit, Vorfahrtsmissachtungen und Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr.

Sein Fazit: Die sinkende Zahl von Fahrradunfällen mit Verletzten sei demnach in erster Linie nicht dem in Kiel mit Vorrang betriebenen Ausbau der Fahrradinfrastruktur zu verdanken. Stattdessen sehe er „bei den Radfahrern noch viel Luft nach oben, was den Punkt Eigenverantwortung betrifft“.

CDU in Kiel: Wolfgang Homeyer hält Tempo-30-Limit für eine „politisch-ideologische Forderung“

Doch Homeyer belässt es nicht bei Generalkritik – und legt nach. Er bezeichnet die verstärkten Fahrradkontrollen der Kieler Polizei als „mehr als berechtigt“, „auch wenn hier und da aus der Kieler Fahrradszene der Vorwurf erhoben wird, dass die Polizei lieber vermehrt die Falschparker auf Geh- und Radwegen aufschreiben sollte, als Radfahrer zu verfolgen, die zum Beispiel die falsche Fahrbahnseite benutzen“.

Diese Aussagen des CDU-Ratsherrn dürften den Zwist zwischen Auto- und Fahrradfahrern weiter verstärken. Hinzu kommt, dass Homeyer in den statistischen Zahlen auch das Gegenargument für ein Tempo-30-Limit für Autofahrer erkannt haben will: „Wie in all den vergangenen Jahren sind die häufigste Unfallursache in Kiel Fehler beim Abbiegen und Vorfahrtsmissachtungen. Nicht angepasste Geschwindigkeit folgt erst auf Platz fünf.“

Der Wille der Stadtspitze, teilt der Christdemokrat mit, unterstützt von der Rot-Grünen Mehrheit im Rat, zukünftig vermehrt Tempo 30 in Kiel einführen zu wollen, müsse daher „als eine politisch-ideologische und nicht als eine rein auf Sicherheitsaspekten begründete Forderung“ bewertet werden.

CDU in Kiel fordert Helmpflicht für E-Scooter- und Pedelecs-Fahrer

Der CDU-Mann hat in seinem Statement allerdings nicht nur die Fahrradfahrer im Visier. Auch die Nutzer von E-Scootern, „überwiegend junge Menschen mit einer schon von Natur aus höheren Risikobereitschaft“, so Homeyer, bräuchten strengere Regeln und bessere Überwachung.

Die Zahl der verletzten E-Scooter-Fahrer hat sich im Vergleich zu 2020 mehr als verdreifacht – allerdings auf geringem Niveau, von 15 auf 53 im vergangenen Jahr, was auch daran liegt, dass die Zahl der E-Scooter in Kiel sowie deren Fahrer erst in den vergangenen eineinhalb Jahren stark gestiegen ist.

Homeyer plädiert wegen der gestiegenen Verletzten-Zahlen für verstärkte Verkehrskontrollen und „wo möglich, eine rechtlich verbindliche Einbindung der Betreiber, um einem weiteren Anstieg der Unfallzahlen entgegenzuwirken“. Auch wäre eine Helmpflicht ein „bedenkenswerter Lösungsansatz“ – nicht nur für E-Scooter-, sondern auch für Pedelec-Fahrer.