Kiel

In der Kieler Rösterszene ist der Name bereits ein Begriff, doch in der Innenstadt läuft das „Café 9“ noch unter der Rubrik Geheimtipp. Das liegt auch daran, dass sich der Flaneur bis hinter die Nikolaikirche begeben muss, um auf die Location zu stoßen, deren ruhige Lage im Gegenzug viele Vorteile bietet. „Unsere Gäste genießen die entspannte Atmosphäre hier“, sagt Robin Feder, während er routiniert einen Flat White zubereitet. Koffeinfreunden ist das Gesicht des 34-Jährigen gut bekannt: Acht Jahre lang arbeitete Feder für die Rösterei Loppokaffee im Grasweg, bevor er im vergangenen Jahr zur PSD Bank wechselte.

Café 9 in Kiel: Betreiber zählen zu den bekannten Größen der Kieler Rösterszene

Moment, PSD Bank? Ja, genau: Denn auch wenn das „Café 9“ in der Eggerstedtstraße 9 von außen tatsächlich wie ein ganz normaler Coffeeshop wirkt, gehört es zur hier ebenfalls residierenden Kieler Hauptgeschäftsstelle der Bankengruppe. „Die Idee war, an die Vergangenheit des alten Dela-Hauses anzuknüpfen, in dem sich ja schon einmal ein Café befand“, berichtet Feder, der das von der PSD Bank erdachte Konzept zusammen mit seiner Kollegin Lotta Rode nun mit Leben füllt. Auch die 23-Jährige ist in der Szene keine Unbekannte: In den vergangenen vier Jahren arbeitete Rode in der Privatrösterei Kaffeeküste in Laboe.

Das Duo will dem Profil der gediegen und modern zugleich eingerichteten „Multi Roaster Speciality Coffee Bar“ gerecht werden, indem es hier Kaffeespezialitäten für fortgeschrittene Genießer anbietet. Neben dem Kaffee von Loppo werden dabei monatlich wechselnd Kaffees angesagter Röstereien aus ganz Deutschland ausgeschenkt. „Auf diese Weise können unsere Gäste immer wieder neue Geschmackserfahrungen machen“, sagt Rode und ergänzt, dass man andererseits auch den ganz normalen Kaffeetrinker ansprechen möchte: „Weil sich die intensiven Fruchtaromen der hell gerösteten Kaffees unserer Erfahrung nach dem Einsteiger nicht ganz so leicht erschließen, haben wir auch immer ein paar weichere und schokoladigere Sorten im Angebot.“

Neben Kaffee gibt es auch Tee, Limonaden und französische Backwaren

Dazu gesellt sich im Café 9 eine kleine Auswahl von Tees und Limonaden sowie von französischen Backwaren, die derzeit von der Kieler Boulangerie „Restez!“ stammen. Deren Genuss wird auf einer großen LED-Wand derzeit von Luftaufnahmen der Kieler Innenstadt begleitet. „Mittelfristig möchten wir die Wand aber auch dazu nutzen, um Informationen über die von uns ausgewählten Gaströstereien zu präsentieren“, sagt Feder. Ebenfalls mittelfristig sind zudem Verkostungen und Kurse geplant, wie der studierte Kunsthistoriker betont.

Neben der Kaffeemanufaktur Impuls in der Küterstraße ist das Café 9 die einzige Location in der Kieler Innenstadt, die für die Spezialitätenkaffeebewegung steht, zu der im weiteren Umfeld der City Röstereien wie Kopiton oder Bakeliet zählen. „Selber rösten werden wir hier allerdings nicht“, betont Feder und führt als Grund unter anderem den Lärmpegel an, der damit zwangsläufig verbunden sei. Weil das Café 9 ganz im Gegensatz ein Raum für Mußestunden sein soll, nutzen manche Besucher seine mit Steckdosen ausgestatteten Plätze auch gerne als Workspace.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Freitag, 13. Mai, wird es zwischen 13 und 18 Uhr in der Eggerstedtstraße allerdings auch einmal etwas lauter zugehen. Dann nämlich feiert die PSD Bank die offizielle Eröffnung ihres neuen Standorts mit Bratwurst, Crêpes und Waffeln, zahlreichen Unterhaltungs- und Mitmachangeboten für Groß und Klein. Besonderes Highlight: ein DeLorean DMC-12, das Kultauto aus der Filmreihe „Zurück in die Zukunft“, das in der Innenstadt unlängst schon einmal für Aufsehen sorgte.

Das Café 9 in der Eggerstedtstraße 9 hat von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16.30 Uhr geöffnet.