Kiel

In diesen Tagen sieht man unter den Gastronomen viele ernste Gesichter. Und diejenigen unter ihnen, die die Corona-Krise ganz in die Knie gezwungen hat, blicken meist noch ernster drein. So wirkt es erleichternd, dass Kaweh Kordouni die Besucher in seinem Café Godot weiterhin ganz als der verschmitzte Bohemien empfängt, als den man ihn hier in den vergangenen sieben Jahren erleben konnte.

„Käffchen, Monsieur?“, fragt Kordouni, der zu Schiebermütze und Rolli formvollendet eine Zigarette im Mundwinkel trägt. Kein Zweifel: Auch kurz vor dessen Abschiedsvorstellung hat der Gründer des Künstlercafés, das am Sonnabend zum letzten Mal seine Türen öffnet, die Seelenruhe nicht verloren.

Aus für Café Godot: Während der Lockdowns fand Kaweh Kordouni zurück zur eigenen Kunst

Vielmehr mischt sich sogar Begeisterung in die Stimme, als er von den Auswirkungen der Corona-Krise auf sein Leben erzählt: „Die Schule, in der ich Deutsch für Ausländer unterrichte, musste schließen. Das Café musste schließen. Und ich hatte endlich einmal wieder Zeit, ein Drehbuch für einen neuen Film zu schreiben“, berichtet der gebürtige Iraner, der Anfang der Nullerjahre nach Kiel kam und hier Literaturwissenschaft und Philosophie studierte. „Geil, das ist es, was ich machen möchte“, habe er da gedacht, fährt der 47-Jährige fort, der seine Film- und Theaterleidenschaft schon zu Studienzeiten kreativ auslebte.

Godot-Gründer Kaweh Kordouni: „Aus vielen meiner Gäste sind Freunde fürs Leben geworden“

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis und der Tatsache, dass auch die Kapazitäten eines so umtriebigen Tausendsassas nicht unbegrenzt sind, habe er sich entschlossen, das beliebte Kiezcafé in der Gutenbergstraße direkt neben John’s Burgers zu schließen. Wirklich leicht allerdings falle ihm dieser Schritt nicht, bekennt Kordouni: „Das Godot ist mein Baby. Aus vielen meiner Gäste sind in dieser Zeit Freunde fürs Leben geworden.“

Warum nur zum Einstand „Alles Gute“ wünschen? Kaweh Kordouni freut sich darauf, bald wieder mehr Zeit für die eigene Kunst zu haben. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Dies dürfte auch daran liegen, dass sich der Selfmade-Gastronom hier als berufener Kommunikator wie auch als Trendsetter für neue Formen der Kneipenkultur zeigte. Insbesondere für seine Quizabende war das Godot in den vergangenen Jahren berühmt.

„Es fing mit einem Literaturquiz an, und beim Harry-Potter-Quiz platzte der Laden oft aus allen Nähten“, erinnert sich Kordouni und ergänzt, dass irgendwann auch Kollegen wie die Lille Brauerei oder das Hanging Garden eigene Quizabende veranstalteten.

Im Godot zählt auch Catharina Jerratsch zu den Stammgästen. „Ich bin ein totaler Spielefreak“, bekennt die 35-jährige Kielerin, die im Januar kommenden Jahres nach einer Renovierung für das nächste Gastro-Projekt in der Gutenbergstraße 18 verantwortlich zeichnen wird. Dessen Name „Spieler Förde“ ist dabei Programm. „Ich werde hier das erste Brettspielcafé der Stadt eröffnen“, sagt Jerratsch, die ihr Publikum mit über 300 Gesellschaftsspielen in das frühere Godot locken will, dessen Inneneinrichtung sie übernimmt.

Nachfolgerin Catharina Jerratsch will aus dem Godot ein Brettspielcafé machen

In größeren Städten wie Hamburg, aber beispielsweise auch in Flensburg würden solche Cafés hervorragend funktionieren, sagt die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin: „Eigentlich gibt es heute in so gut wie jeder Stadt eine große Spielercommunity, die sich über ein solches Forum und die Möglichkeit freut, neue Leute und neue Spiele kennenzulernen.“

Zum Ausklang ist im Godot ein letztes Mal der Kneipenchor zu hören

Doch zunächst sagt das Godot am Sonnabend, 27. November, ab 18 Uhr „Adios“. „Zum Ausklang wird es noch einmal unseren beliebten Singabend geben, der wegen der Corona-Krise lange nicht stattfinden konnte“, kündigt Kordouni an. Er freue sich schon riesig auf den spontan entstehenden Kneipenchor, der an diesem Abend natürlich ausschließlich aus 2G-Sängern und -Sängerinnen bestehen wird.

Das Schicksal seines alten Cafés wird Kaweh Kordouni danach übrigens wie von selbst im Auge behalten. Denn seine Wohnung direkt über dem Café will er nicht verlassen.