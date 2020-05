Segelcamp startet in die 18. Saison

Kiel

Die bunten Optimisten, deren Rümpfe die Sponsoren zieren, stehen wieder an der Innenförde. Dahinter ziehen Kinder in leuchtend orangen Rettungswesten mit den Booten übers Wasser, kreuzen Stand-Up-Paddler und bekommen Instruktionen der Trainer. Während die Eröffnungsreden am Freitagmittag, 29. Mai, gehalten werden, sind die ersten Segelkinder bereits unterwegs.

Das schien angesichts der Corona-Pandemie lange unmöglich. "Abwarten statt Absagen hat sich für das Camp 24/7 ausgezahlt", sagt Uwe Wanger, Geschäftsführer von Kiel-Marketing. "Es wird dieses Jahr sicher nicht ganz einfach, aber wir probieren es."

Zahlreiche Corona-Maßnahmen im Camp 24/7

Für das Camp wurde ein Hygienekonzept erstellt. Neun Bereiche gibt es auf dem Gelände, darunter neben der Segelschule etwa den öffentlichen Spielplatz und die Gastronomie. Alles wurde an die Anforderungen aufgrund der Corona-Pandemie angepasst. "Schwimmwesten und Neoprenanzüge werden nach der Benutzung gewaschen und gründlich gereinigt", erläutert Wanger.

Zudem wurden die Kursgrößen verändert, ein Trainer kümmert sich um vier Kinder. Zuvor waren drei Trainer für 18 Kinder zuständig. Bootsgewöhnungskurse für Sechs- bis Achtjährige werden dieses Jahr nicht angeboten. Auch Schulklassen können nicht kommen. Das Beachvolleyballfeld hingegen wurde aufgebaut. Gespielt werden darf nur in Zweier-Teams, der Bereich direkt vor dem Netz ist tabu. "Ich bin gespannt, wie die Regeln hier eingehalten werden können", so Wanger.

Camp 24/7 geht in die 18. Saison

"Fast alle Aktivitäten sind wieder auf dem Programm", erklärt Frank Meier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Kiel, bevor er den Anwesenden neben Freude und Segelspaß auch Gesundheit wünscht. Stadtpräsident Hans-Werner Tovar betont die besonderen Bedingungen dieser 18. Segel-Saison im Camp: "Es ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit, dass jetzt zu Pfingsten mit nur drei Wochen Verspätung die Saison beginnt."

Statt, wie traditionell üblich, an die ersten Segelkinder übergeben Tovar und Meier das Steuerrad und damit die Projektführung für die Saison 2020 am Freitag an Wanger, der es stellvertretend für das 24/7-Team entgegennimmt.

Freude bei den Seglern

Währenddessen dreht Lukas Huß seine Runden auf der Förde im Optimisten. Der Zehnjährige segelt seit zwei Jahren, ist aber zum ersten Mal im Camp 24/7. "Meine Mutter meinte noch, es wäre wenig Wind und ich würde herumdümpeln, aber am Anfang war es fast zu viel Wind", erzählt er bei der Rückkehr an den Steg. Am Donnerstag sei er dieses Jahr das erste Mal im Optimisten unterwegs gewesen. Die Handgriffe würden sitzen, mit den Fachbegriffen tue er sich allerdings noch etwas schwer. "Wir freuen uns, dass wir alle wieder segeln können", ergänzt seine Mutter Katharina Huß.

Eigentlich wäre in diesem Jahr zur Camp-Eröffnung auch das Thema Olympia von Bedeutung gewesen, so Tovar. Sei die Entstehungsgeschichte des Segelcamps doch mit einer Kieler Olympiabewerbung verbunden. Zwar sind die Olympischen Spiele verschoben, doch immerhin ist Kiel-Marketing mit dem Camp 24/7 nun Mitglied der Deutschen Olympischen Gesellschaft mit deren Stadtgruppe Kiel.

