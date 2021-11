Jeden Tag stürzt sich eine andere Kandidatin in die bunte Modewelt. Sie darf mit dem pinkfarbenen Shopping-Queen-Bus in Geschäfte ihrer Wahl fahren und das Shopping-Budget von 500 Euro für ein komplettes Outfit auf den Kopf hauen. Vier Stunden hat sie dafür Zeit.

Guido Maria Kretschmer begleitet den Einkauf aus dem Off und legt sein besonderes Augenmerk darauf, wie vorteilhaft oder unvorteilhaft und mottoaffin die jeweils probierten Kleidungsstücke und der Look der Frauen sind.

Am Ende des Tages präsentiert die Kandidatin das Eingekaufte auf dem Laufsteg vor ihren vier Konkurrenten. Die wichtigste Regel: Alles was zu sehen ist, muss neu gekauft worden sein. Während die Kandidatin shoppt, dürfen sich die restlichen Teilnehmerinnen in der Wohnung der Shopping-Queen-Kandidatin umsehen.