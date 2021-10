„Casa Del Gusto“ Kiel: Pizzabäcker Mohamad Mousa war jahrelang im „Poi“

Kiel

Als Mohamad Mousa dem Besucher gerade den neuen Ofen erklären will, fällt sein Blick auf die noch leere Marmorplatte daneben. „Wenn ich das sehe, werden meine Hände wirklich unruhig“, durchfährt es den 46-Jährigen. Denn mittlerweile ist es drei Monate her, dass Mousa zum letzten Mal einen Pizzateig geknetet hat. Und weil diese Tätigkeit seit vielen Jahren seinen Berufsalltag bestimmt hat, bleiben Entzugserscheinungen nicht aus.

Einst war der „Imbiss am Willi“ Kiels kultigste Currywurst-Station

Der Ort, an dem der aus dem Nordirak stammende Kurde, der seit Mitte der 1990er-Jahre in Deutschland lebt, nun wieder Pizza backen will, ist den meisten Kielern durch eine ganz andere Spezialität bekannt. Unter dem Namen „Imbiss am Willi“ befand sich in der Stephan-Heinzel-Straße bis 2017 Kiels kultigste Adresse für Currywurst.

Nachdem der aus Kiel stammende Koch Stefan Kleinert mit seinem Versuch, hier am Wilhelmplatz eine „Original raffinierte deutsche Küche“ zu etablieren, gescheitert war, stand das historische Gebäude neben dem Amt für Soziale Dienste erneut leer. „Wir hatten es schon länger im Blick“, berichtet Mohamad Mousas Sohn Deiwar. Und das ist fast wortwörtlich zu verstehen. Denn zusammen mit seinem Vater und Bruder Derhad betrieb der 28-Jährige in den vergangenen vier Jahren den stadtbekannten Imbiss Dostlar in der nahen Metzstraße.

Standen neben Döner Kebab hier Pizzen nach amerikanischer Art im Mittelpunkt, deutet schon der neue Name „Casa Del Gusto“ an, dass es am Wilhelmplatz künftig italienisch zugehen soll. Seine Liebe zum Teig entdeckte Mohamad Mousa ursprünglich im „Poi“ in der Holtenauer Straße, das zu Kiels besten Pizza-Adressen zählt. „Ich habe dort in den Anfangsjahren am Ofen gestanden. Das war eine der schönsten Zeiten in meinem Berufsleben“, erinnert sich Mohamad Mousa, der an seiner neuen Wirkungsstätte ab Freitag nun wieder daran anknüpfen will. Fast 50 verschiedene Pizzen bietet das „Casa Del Gusto“ dann an, dazu selbst gemachte Pasta und eine kleine Auswahl an Salaten. Um all dies fachgerecht zubereiten zu können, wurde die Küche erneuert.

Mit ihrem Konzept eines von einer erfahrenen Gastronomenfamilie geführten Italien-Imbisses überzeugten die Mousas die Stadt Kiel, der die Immobilie gehört, und setzten sich dabei gegen Mitbewerber durch. Von Freitag an öffnet das „Casa Del Gusto“ täglich von 11 bis 23 Uhr sein Ausgabefenster. Obwohl auch der kleine Speiseraum der Location geöffnet sein wird, setzen die neuen Betreiber zunächst primär auf das Abhol- und Liefergeschäft.

„Wenn das Wetter wieder schöner wird, wollen wir eine überdachte Terrasse neben dem Laden aufbauen, sodass man hier auch geschützt und in Ruhe essen kann“, kündigt Deiwar Mousa an. Dass zwischen dem „Casa Del Gusto“ und anderen auf italienische Pizza spezialisierten Kieler Adressen wie dem „Poi“ oder der „L’Osteria“ genügend Abstand ist, hat die Familie bei der Wahl des Standorts bewusst berücksichtigt. So könnte der ehemalige Imbiss am Willi mit dem neuen Konzept wieder zu alter Bekanntheit gelangen. Ab Freitag heißt es am Wilhelmplatz statt „Prost Mahlzeit!“ jedenfalls „Buon Appetito!“

Das „Casa Del Gusto“ in der Stephan-Heinzel-Straße 10 ist ab 29. Oktober täglich zwischen 11 und 23 Uhr geöffnet, Telefon 0431/71749988.

Von Von Oliver Stenzel