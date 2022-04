Kiel

Aus dem sonnigen Palermo zog es Paolo Lascari vor langer Zeit der Liebe wegen nach Norddeutschland. Die Liebe ist vergangen, der Mann aus Italien jedoch blieb. Zehn Jahre stand der gelernte Hotelfachmann zunächst hinter der Theke der Bar des Hotels „Maritim“ in Kiel, dann lockte die Selbstständigkeit.

Einfach war das nicht, denn Lascari trat in die großen Fußstapfen einer Legende. Billy Ogleby mixte im März 1991 seine ersten Cocktails im „Chaplin’s“ und eroberte sich bald eine treue Fangemeinde. Es passte einfach mit dem sympathischen Engländer und seiner stilecht englisch gehaltenen kleinen Bar. Zehn Jahre später packte Ogleby gleichwohl die Wanderlust. Er zog nach Teneriffa, wo er ein Hotel managte, bis er vor einiger Zeit in den Ruhestand ging, um sich dem Golfspiel zu widmen.

Bar ging von englischen in italienische Hände

Paolo Lascari ist zu einer Instanz der Kieler Tresenlandschaft geworden. Quelle: Martin Geist

Die Bar in der Waisenhofstraße ging 2001 von englische in italienische Hände über, sodass – jeweils mit einem Jahr coronabedingter Verspätung – jetzt das 30-jährige Bestehen des „Chaplin’s“ und das 20. Chef-Jubiläum seines Betreibers gefeiert werden. „So lange die Kraft reicht, mache ich weiter“, verspricht der mittlerweile 58-Jährige und meint damit nicht nur sein Gewerbe, sondern auch seine Kunst.

Ebenso wie für seine Cocktails, die er nur serviert, wenn sie seinen eigenen Qualitätsmaßstäben standhalten, ist Lascari schließlich für seine Bilder bekannt. Fast alle Bilder, die an den Wänden der Bar hängen, sind vom Chef persönlich gemalt. Als „wunderbare Entspannung“ betrachtet er es, nach der Arbeit an die Leinwand gehen und Porträts von Hollywood-Größen wie Audrey Hepburn, Clark Gable und selbstverständlich Charlie Chaplin anzufertigen.

Der Chef im „Chaplin’s“ passt auf

„Manchmal verkaufe ich sogar welche“, grinst der Gastronom, der in seiner Bar-Galerie seit einer Weile auch Bilder der künstlerisch genauso ausgerichteten Malerin Saskia Timmermann zeigt. Sein wichtigstes Anliegen sind jedoch nach wie vor die Gäste. Aufmerksamer Service, gern mal ein netter Plausch am Tresen, das sind die Markenzeichen von Paolo Lascari, der dabei genau auf seine Gäste achtet. Zu schätzen wissen das besonders Frauen, die ohne Weiteres allein einen Drink nehmen können. Sollte sich jemand daneben benehmen, macht Lascari den Chef und geht sofort dazwischen.

All das und das immer noch englische Interieur mögen dazu beigetragen haben, dass das „Chaplin’s“ mittlerweile die älteste nicht an ein Hotel oder an eine andere Einrichtung gebundene Bar in Kiel ist. Worüber sich Paolo Lascari angesichts der jüngeren Vergangenheit selber ein bisschen wundert. Zehn Monate war wegen Corona komplett geschlossen, immer wieder durfte nur mit Sperrzeit geöffnet werden. „Für eine Bar ist das natürlich eine Katastrophe“, sagt Lascari, der wenigstens einen Teil der Einbußen ausgleichen konnte, indem er schon am späten Nachmittag öffnete.

Ältere Gäste sind weggeblieben

Jetzt, wo es wieder weitgehend normal läuft, zieht der Barbetreiber eine gemischte Bilanz. „Ältere Stammgäste sind zum Teil weggeblieben, dafür haben uns viele jüngere Leute entdeckt“, sagt Lascari und betrachtet das als gute Voraussetzung, noch so manchen weiteren Bar-Geburtstag in der Waisenhofstraße zu feiern.

Das 30-jährige Bestehen wird erst einmal am Sonnabend, 30. April, von 20 Uhr an mit ausgewählten Cocktails sowie DJ Sneegel und einer kernigen 80er-Jahre-Mucke gefeiert. Um Verständnis bittet der Gastgeber dafür, dass im Fall eines gar zu großen Andrangs der Einlass begrenzt werden muss.