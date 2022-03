Unterstützt durch die Citti-Märkte in Lübeck, Kiel und Flensburg konnten die Ehrenamtler der Round Tables in Lübeck, Kiel und Schleswig bei ihrem zweiten Charity Cheese Tasting über 13 000 Euro Spenden sammeln. Eine Tranche von fast 3800 Euro davon ging an die Kieler Hospiz-Initiative.