Und sie läuft und läuft und läuft...

Kiel

„Ich habe vorher nie groß Sport gemacht und anfangs sogar noch geraucht“, sagt Charlotte Hauke. Knapp 40 Jahre später kann die Kielerin auf eine beeindruckende Bilanz mit 286 Pokalen und Auszeichnungen verweisen. Die Liebe zum Marathonlauf weckte ihr Mann Udo, der eigentlich nur aus gesundheitlichen Gründen abnehmen wollte. Binnen eines Jahres wurden die beiden von Schreibtischtätern zu Langstreckenläufern, die den Großteil ihrer Rennen gemeinsam liefen. Der Großteil der Preise geht jedoch auf das Konto der gelernten Stenotypistin.

„Als mein Mann anfing mit dem Laufen, war für mich klar, dass ich mitmache“, sagt Charlotte Hauke beim Gespräch in ihrer Wohnung in Mettenhof. Was anfangs nur ein Spaß sein sollte, wurde schnell zu einem Hobby, das die Freizeit bestimmte. Bereits nach einem Jahr lief Ehemann Udo seinen erste Marathon-Distanz über 42,195 Kilometer, seine Frau folgte im Jahr darauf.

Der Arzttermin war nicht mehr nötig

Udo sagt: „Ich habe im damaligen Versorgungsamt gearbeitet, viel am Schreibtisch gesessen und 105 Kilo gewogen.“ Die Folge waren Hüftprobleme. Um die Wartezeit auf einen Facharzttermin in Hamburg zu verkürzen, beschloss er, mit dem Laufen anzufangen. „Begonnen haben wir in einer Gruppe an der Forstbaumschule“, sagt er. Erst nur einmal in der Woche, dann zweimal und später fast täglich. In dem Maße, in dem die Fitness stieg, verflüchtigten sich auch seine Schmerzen. „Den Arzttermin habe ich dann gar nicht mehr gebraucht“, sagt Udo.

Heute füllen die Pokale des Ehepaares einen ganzen Schrank, Medaillen ein Bord im Flur, diverse Teller hängen an den Wänden im Wohnzimmer der Wohnung. Die größten Erfolge der Kielerin sind der zweite Platz in der Marathon-Mannschaftswertung bei den Deutschen Meisterschaften 1981 und Platz 75 auf der „Ewigen Bestenliste“ der Frauen über 100 Kilometer mit einer Zeit von acht Stunden, 43 Minuten und 38 Sekunden. „Als Ausdauersportlerin war der Schritt vom Marathon zum Ultramarathon gar nicht so weit“, befindet sie.

Auf der Langdistanz war sie schneller als ihr Mann

Welche Leistung die bis heute sportliche Frau vollbracht hat, zeigt auch der Vergleich mit ihrem Mann. Udo sagt: „Auf die Marathon-Distanz war ich früher im Schnitt noch acht Minuten schneller, beim Ultramarathon hat sie mich überholt.“ Für ihn wurde es ab Kilometer 80 langsam „kriminell“. Sein größter sportlicher Erfolg: „Mit einer Zeit von 2.42,36 habe ich mich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert.“ Für bessere Platzierungen sei die Konkurrenz unter den Herren zu groß gewesen, so der 83-Jährige.

Laufen ist die größte Leidenschaft Paares, das seit 57 Jahren verheiratet ist und neben zwei erwachsenen Kindern auch drei Enkel hat. Charlotte sagt: „Einen anderen Sport gibt es für uns nicht.“ Nur ab und an seien die beiden auch Rennrad und Mountainbike gefahren, ergänzt Udo Hauke.

Mit Nordic Wolking wird weiter trainiert

Inzwischen lassen es die rüstigen Sportler ruhiger angehen: „Heute gehen wir am Stock“, sagt die bald 80-Jährige mit einem Lächeln im Gesicht. Gemeint ist Nordic Walking. Gut drei Mal pro Woche geht das Paar noch am Nord-Ostsee-Kanal laufen, legt jedes Mal rund sieben Kilometer zurück. Im Jahr kommen so immer noch mehr als 1000 Trainings-Kilometer zusammen.

Denn: „Ohne Sport kann ich nicht sein“, sagt Charlotte Hauke. Auf Wettbewerbe habe sie hingegen keine Lust mehr. „Die Zeiten würde ich nicht mit früher vergleichen wollen“, sagt sie. Für die freie Zeit hat das Paar allerdings eine gute Alternative gefunden: Kreuzfahrten. Ihren 80. Geburtstag, den sie am 27. Dezember feierte, verbrachte Charlotte Hauke auf einem Schiff zwischen Kiel und den Kanaren.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.