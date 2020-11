Nach dem Chemie-Unfall am Ernst-Barlach-Gymnasium Kiel laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Das 16-jährige Mädchen, das schwer verletzt in eine Spezialklinik nach Lübeck gebracht worden ist, konnte bereits befragt werden. Seelsorger kümmern sich um die Schüler, die beim Chemie-Unfall dabei waren.

Von Johanna Lehn