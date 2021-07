Kiel

Im Kampf gegen die Wartezeiten in Kieler Bürgerämtern zieht Stadtrat Christian Zierau seinen letzten Trumpf. Er heißt Jutta Schlemmer. Die 44-Jährige bekleidet in der Kieler Stadtverwaltung seit dem 1. Juni die neu geschaffene Stelle als Chief City Officer. Auf Deutsch: Sie leitet das künftige Stadtamt.

Darin werden zum 1. Dezember die „bürgernahen Dienstleistungen“ zusammengefasst: Einwohnerangelegenheiten, Kfz-Zulassung, Führerscheinstelle. Das bisherige Bürger- und Ordnungsamt wird dafür in zwei Ämter getrennt.

Zierau: Kiel hat fünf bis zehn Jahre Rückstand

Was er sich vom Stadtamt verspricht, formuliert Stadtrat Zierau so: „Ich möchte, dass es anders wird.“ Kiel habe im Bürgerservice „fünf bis zehn Jahre Rückstand“ gegenüber Vorbildern wie Hamburg und Aarhus. Zierau weiß: „Digitalisierung allein wird uns nicht retten.“ Ihm schweben Pop-up-Ämter wie in Hamburg vor und mobile Schalter auf Wochenmärkten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Lesen Sie auch Bürger in Kiel berichten: Das lange Warten auf den Ausweis

Mit der Umsetzung ist jetzt Jutta Schlemmer beauftragt. Ein Credo hat sie schon am dritten Tag ihrer Anstellung formuliert: „Die Schlange muss weg.“ Gemeint ist die fast tägliche Warteschlange auf dem Rathausplatz. „Der Anblick tut mir körperlich weh“, sagt sie. Von diesem Donnerstag an soll er der Vergangenheit angehören.

Ab sofort erhalten Wartende in der Spontansprechstunde eine Wartemarke mit QR-Code. Sie scannen ihn mit dem Smartphone und erkennen dann kontinuierlich, wie viele Menschen vor ihnen dran sind. Die Wartezeit können sie dann am Kleinen Kiel oder im Café Fiedler verbringen.

Das Verfahren habe sich in der Kfz-Zulassung schon bewährt, berichtet Schlemmer. Es ist ihr erstes Projekt. Wenn es auch im Einwohneramt gelingt, können endlich auch Mütter und Väter mit kleinen Kindern, Menschen mit Behinderung und sehr alte Menschen im Rathaus vorgezogen werden.

Schlemmer kommt mit 20 Jahren Unternehmertum

Schnelle Umsetzung ist die Neue gewohnt. Jutta Schlemmer hat nach ihrer Schulzeit an der IGS Brachenfeld Augenoptikerin gelernt, durfte als Landesbeste ohne Gesellinnenzeit gleich zur Meisterschule und hat als Meisterin sofort ihr erstes Unternehmen gegründet, das Augenoptikfachgeschäft Glaswerk in ihrer Heimatstadt Neumünster. Später spezialisierte sie sich auf Optikforschung, entwickelte Spezialbrillen. Diese Firma hat sie jüngst nach Lübeck verkauft. 20 Jahre Unternehmerin – das prägt.

Ihre Aufgabe in der Verwaltung sei gar nicht viel anders, glaubt die Seiteneinsteigerin: ein Ziel formulieren, das Personal organisieren, Geld- und Sachmittel beschaffen, Dienstleistung produzieren. Ihr Auftrag: eine serviceorientierte Ausrichtung der bürgernahen Dienstleistungen. Ihr Rollenverständnis: mit dem Blick von außen Abläufe in Frage stellen, an die Sache glauben und wertschätzend mit allen Mitarbeitenden agieren. Das sind gut 150 Leute. Zum Vergleich: In ihrem letzten Betrieb gab es 17 Mitarbeitende.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon einmal hat es die Unternehmerin in die Verwaltung gezogen, sogar an die Spitze: 2020 war Schlemmer kurzzeitig die Kandidatin der CDU für das Amt der Oberbürgermeisterin in Neumünster. Sie zog die Kandidatur zurück, als ihr eine Interessenkollision deutlich wurde. Das Bauunternehmen ihres Mannes erledigt auch städtische Aufträge.

In Kiel stehe für sie jetzt „intensive, kreative, konzeptionelle Arbeit“ an, weiß die Führungskraft. Und lange Arbeitstage. Ihren Motorflugschein muss die Mutter dreier Kinder (15, 11, 7) am Wochenende machen.