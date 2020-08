Sänger, die nicht singen, Blasmusiker, die nicht spielen dürfen: Für viele Tausend Hobbymusiker ist dieses Verbot seit März bittere Realität. Nun gab der Ministerpräsident grünes Licht: Ab kommenden Mittwoch dürfen Chöre und Blasorchester wieder in geschlossenen Räumen proben. Die Freude ist groß.

Von Karen Schwenke

Seit März durfte sein Chor hier nicht mehr proben: Kirchenmusikdirektor Volkmar Zehner will nun in der St. Nikolai-Kirche in kleinen Gruppen starten.