Kiel

Um zu untersuchen, wie Kollegen an der Christian-Albrechts-Universität unter diesen Herausforderungen ihrer Arbeit nachgehen konnten, hat eine Gruppe Wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen die Studie „Forschen und Lehren während der Corona-Pandemie“ durchgeführt.

Ziel war es, herauszufinden, ob es eine Mehrbelastung gibt und wie sie sich auswirkt. „Wir wollten zu einem frühen Zeitpunkt auf den Leitungsebenen ein starkes Bewusstsein dafür schaffen, was der Uni-Notbetrieb für die Mitarbeitenden bedeutet“, berichten Anne Döring und Dr. Andrea Klonschinski, zwei der sechs Autorinnen der Studie, die aus dem Ausschuss für Gleichstellung und Diversität der Philosophischen Fakultät hervorging.

Mehrbelastung bei 90 Prozent der Befragten

„Fast 90 Prozent der Befragten haben eine Mehrbelastung im Zuge der Corona-Pandemie verspürt“, heißt es in der Auswertung. Die zentralen Gründe dafür sind der Zeitaufwand der digitalen Lehre und die Kinderbetreuung im Homeoffice. Der Fragebogen erreichte rund 1000 Mitarbeiter der CAU. 641 Bögen wurden ausgefüllt, 377 davon vollständig, die in die Auswertung eingegangen sind. Die meisten Studienteilnehmer befinden sich in der Promotions- oder der Postdoc-Phase, also auf befristeten Qualifizierungsstellen.

Die Ergebnisse zeigen, dass besonders der Zeitaufwand für Lehre und Kinderbetreuung sowie der mangelnde Zugang zu Forschungsmaterial dazu führt, dass 57 Prozent der Befragten ihren Forschungstätigkeiten nicht in gewohntem Maße nachkommen konnten oder immer noch nicht können. 50 Prozent der Befragten, die ihre Dissertation oder Habilitationsschrift schreiben, sorgen sich, ihre Forschungsziele nicht in der vorgesehen Zeit und ihm Rahmen der befristeten Verträge erreichen zu können.

Deadlines kaum einzuhalten

Wie sich der Zeitaufwand durch Corona geändert hat, hat Anne Döring selbst erfahren. Sie schreibt gerade ihre Doktorarbeit und lehrt am Philosophischen Seminar. „Meine Seminare für das Semester waren schon komplett vorbereitet.“ Als dann klar war, dass es keine Präsenzlehre geben wird, musste Döring nicht nur in wenigen Tagen komplett umplanen und Methoden und Inhalte an digitales Lernen anpassen, sondern es begann ein Phase intensiver Betreuung oft ratloser Studienanfänger. „Das hat nicht nur viel Zeit gekostet, sondern auch Nerven.“ Diese Zeit hatte die Doktorandin eigentlich vorgesehen, um ihre Forschung voranzubringen, denn da ihr Vertrag als wissenschaftliche Mitarbeiterin befristet ist, muss sie selbstgesteckte Deadlines streng einhalten, um ihre Doktorarbeit rechtzeitig einreichen zu können.

Angst wegen auslaufender Verträge

Doch nicht nur der Mehraufwand bereiten den Mitarbeitern auf den Qualifizierungsstellen Sorgen. Dass sie in ihrer Forschung eingeschränkt sind, ist ebenfalls ein großes Problem. „Wir konnten aufgrund geschlossener Bibliotheken nicht adäquat recherchieren und so nicht sauber wissenschaftlich arbeiten“, sagt Andrea Klonschinski, die am Philosophischen Seminar habilitiert. „Auch der Ausfall von Tagungen und Workshops behindert unsere Forschung.“

Hochschulen:Studenten sollen wieder in die Hörsäle

Als Konsequenz aus der Studie fordern Döring und Klonschinski, dass befristete Qualifikationsstellen um die Dauer der Corona-bedingten Einschränkungen der Forschungsarbeit verlängert werden. „Im Grunde verweisen jedoch die akuten Corona-Schwierigkeiten der Mitarbeiter auf strukturelle Probleme des Wissenschaftssystems“, fassen sie zusammen. Daher gehöre das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das befristete Arbeitsverträge im akademischen Mittelbau erlaubt und deren Verlängerung zeitlich begrenzt, ganz abgeschafft. Mit dieser Meinung stehen sie nicht alleine da. „Generell wären alle äußeren Umstände nicht so belastend, wenn man unbefristet angestellt wäre“, lautet eine Rückmeldung aus dem Fragebogen. Aktuell sind an der CAU 730 wissenschaftliche Beschäftigte zur Qualifizierung befristet angestellt.

CAU: Forschung vor Ort soll möglich werden

Trotz der Beschwerden spricht die Christian-Albrechts-Universität von einem gelungenen Semester. „Vor dem Hintergrund, dass es keinerlei Blaupause oder Vorbereitungszeit gab, ist das Sommersemester in allen genannten Bereichen gut geglückt“, sagt Sprecherin Claudia Eulitz, fügt aber an: „Trotzdem gab und gibt es zurecht viele Aspekte, die mit Vorbereitungszeit, mittlerweile angepassten rechtlichen Rahmenbedingungen und den Erfahrungswerten aus dem Sommersemester für das Wintersemester besser angegangen werden können.“ Ein Ziel ist es, Forschungstätigkeiten an der CAU zu ermöglichen, die nur vor Ort durchgeführt werden können.

Hoffnung gibt es bei auslaufenden befristeten Arbeitsverträgen. Die Bundesregierung hat das Wissenschaftszeitvertragsgesetz an die Corona-Situation angepasst, sodass die Verträge um zunächst sechs Monate verlängert werden können.

