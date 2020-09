Nach langwieriger Suche tritt Prof. Simone Fulda am 1. Oktober die Nachfolge von Lutz Kipp als Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität an. Hier spricht die 52-Jährige über ihre Pläne an der CAU, Spitzenforschung und welche Rolle die Hochschule in Kiel und Schleswig-Holstein spielen soll.