Schmerzen? „Ich doch nicht!“ So hat Nicole Baumann bis zum Jahr 2013 gedacht. Es sind die Jahre, bevor sie sich ihren Fuß verletzt. Damals ist die gelernte Krankenschwester und Hebamme noch äußerst aktiv. Sie fährt viel Rad, geht stundenlang spazieren, hat viele Freunde. „Ich machte mir niemals irgendwelche Sorgen“, sagt die 46-Jährige.

Doch als sie sich bei einem Sturz den Mittelfuß bricht, beginnt ihr Leidensweg. Trotz Operation hören die Schmerzen nicht auf. „Erst viel später wurde entdeckt, dass auch das innere Sprunggelenk gebrochen war“, erzählt Nicole Baumann. Da liegen schon unzählige Arzttermine hinter ihr. Immer wieder wird sie mit den Worten „Da ist nichts“ nach Hause geschickt.

Dauern die Schmerzen eine lange Zeit an, dann werden sie chronisch

Die Kielerin ist ein typisches Beispiel für Menschen mit chronischen Schmerzen. Meist beginnt es mit einer Verletzung oder Krankheit, die mit akuten Schmerzen einhergeht. Gehen diese über Wochen und Monate nicht weg, entwickeln sich daraus chronische Schmerzen. Die bleiben, auch wenn die Ursache schon längst behoben ist. Die Schmerzen sind dann zu einer eigenständigen Erkrankung geworden.

Drei Mal wird bei Nicole Baumann der Fuß operiert. Aufgrund der Schmerzen kommt es zu Fehlbelastungen. Auch der Rücken leidet, weil sie den Fuß oft hochlagern muss. Ein teuflischer Kreislauf ist in Gang gesetzt. „Beim Meloneaufschneiden ist mir dann auch noch ein Messer auf den Fuß gefallen und hat eine Sehne durchtrennt“, berichtet sie. Ein Zeh muss daraufhin versteift werden.

3,25 Millionen Menschen betroffen In Deutschland leiden laut dem Arztreport der Barmer Krankenkasse rund 3,25 Millionen unter dem chronischen Schmerzsyndrom. Die Tendenz ist steigend. Betroffene haben dabei mindestens seit drei bis sechs Monaten Schmerzen. Diese führen oft zu weiteren Begleiterscheinungen wie Schlafmangel, Appetitlosigkeit, Reizbarkeit und Depressionen. Das berufliche und private Leben der Patienten wird durch die Schmerzen stark eingeschränkt. In Kiel gibt es eine neu gegründete Selbsthilfegruppe für Menschen mit chronischen Schmerzen. Sie trifft sich regelmäßig in den Räumen von KIBIS in der Lerchenstraße 22. Im Vordergrund steht der Informations- und Erfahrungsaustausch der Betroffenen und die Hilfe zur Selbsthilfe.

„Bis heute geht es mir niemals richtig gut“, bekennt Nicole Baumann. „Ich kann gefühlt ein Zehntel von dem, was ich vorher konnte. Das ist schon sehr belastend.“ Sie spricht von schlaflosen Nächten. Von Tagen, an denen ihr jeglicher Antrieb fehle. Von Freunden, die sich zurückziehen, weil sie schon wieder eine Verabredung nicht einhalten kann. Besuche bei ihrem Schmerztherapeuten, beim Physiotherapeuten und beim Hausarzt gehören zu ihrem Alltag. Regelmäßig muss sie Morphium nehmen. Mit Übungen mit der Faszienrolle, einem Sitzball und einem Elektrostimulationsgerät versucht sie zu Hause, die Beweglichkeit zu fördern.

Neue Selbsthilfegruppe für Menschen mit chronischen Schmerzen in Kiel

Vor allem während der Corona-Pandemie habe sie sehr isoliert mit ihrem Mann gelebt, erzählt sie. Neue Hoffnung schöpft sie jetzt aus der frisch gegründeten Selbsthilfegruppe für Menschen mit chronischen Schmerzen. „Es tut sehr gut, mit anderen Betroffenen zu reden“, sagt Baumann. Es gehe in der Gruppe um Lösungsstrategien und Erfahrungsaustausch. Experten werden als Referenten eingeladen. Gemeinsame Ausflüge oder Restaurantbesuche sind geplant. Motiviert durch die neuen Kontakte hat sich Nicole Baumann gleich noch bei einer Häkelgruppe angemeldet. „Das Handarbeiten lag mir schon immer“, sagt sie und zeigt in ihrem nordisch eingerichteten Wohnzimmer einen Schal, an dem sie gerade arbeitet. Auch ihre Nähmaschine rattert jetzt wieder mehr als vorher.

Auftrieb gibt ihr auch ein neuer Mitbewohner. „Vor einem Jahr habe ich den Englischen Pointer meiner Schwester übernommen“, sagt sie. Rüde Gonzo sorge dafür, dass sie sich wieder mehr bewege – auch wenn die Spaziergänge oft über ihre Kräfte gingen. Ein Nachbarssohn hilft bei den Gassirunden. Eine Hundetrainerin gibt Tipps. Zudem hat sie sich ein E-Bike gekauft. „Ich träume davon, dass ich irgendwann zumindest wieder einen 450-Euro-Job vielleicht in der Schwangerenberatung übernehmen kann“, hofft Nicole Baumann. Derzeit erhält sie Erwerbsminderungsrente.

Dann kommt auch schon ihr Hund und fordert sein Recht. Mit einem Faultier-Stofftier im Maul tapst er zu seinem Frauchen und will spielen. Nicole Baumann lacht. „Gonzo gibt mir viel Lebenskraft“, sagt sie, schnappt sich die Leine und macht sich etwas humpelnd und schwankend auf zum Spaziergang. Von ihrer Wohnung in Holtenau aus ist es nur ein kleines Stück bis an den Tiessenkai. Gonzo schnuppert glücklich am Rande einer Wiese. Der Wind weht frische Meeresluft herbei, Möwen kreischen. In solchen Momenten vergisst Nicole Baumann fast, dass sie chronische Schmerzen hat.