Kino bedeutet Abwechslung für Besucher

"Nach all den Wochen wollen wir mal wieder ein bisschen sowas wie Kultur erleben", sagen Irmela und Friedrich Greve, während sie ihre Daten in ein am Eingang bereitliegendes Formular eintragen. Sie sind am Abend ins Cinemaxx in Kiel gekommen, um "Bohemian Rhapsody" zu schauen. Den würden sie zwar schon kennen. "Aber wir sind heute wegen der Akustik hier. Den Film muss man im Kino sehen", so Friedrich Greve.

Angst, sich im Kino mit dem Coronavirus zu infizieren, haben der 75-Jährige und die 63-Jährige nicht. "Ich finde auch die Lebensqualität wichtig", so Irmela Greve. Sie wolle nicht nur im Zimmer hocken, bloß um 90 Jahre alt zu werden. Sie würden eigentlich regelmäßig ins Kino gehen, hätten ein Theaterabo. "Das fehlt jetzt alles", erzählen die Greves, bevor ein Kinomitarbeiter sie darauf aufmerksam macht, dass ihr Film gleich beginnt. Mit Masken im Gesicht und dem Registrierungszettel in der Hand gehen sie weiter Richtung Kinosaal.

Cinemaxx in Kiel seit Himmelfahrt geöffnet

Das Cinemaxx in Kiel gehörte an Himmelfahrt zu den ersten Großkinos, die nach der Schließung aufgrund der Corona-Pandemie wieder öffneten, mit umfangreichen Corona-Maßnahmen. Laut Jan-Per Sellmer, Theaterleiter des Kinos in der Landeshauptstadt, kam am Freitag, 29. Mai, eine dreistellige Zahl an Besuchern. Neben gutem Wetter mache es vor allem die Filmware schwer, Zuschauer anzuziehen. Viele Filmstarts wurden aufgrund der Corona-Krise verschoben.

Marie Beckmann und Patrick Dahmen nutzen den Abend im Cinemaxx, um einfach mal wieder rauszukommen. Dass er anders wird als andere Kinobesuche, glauben sie nicht. "Sonst gehen wir meist erst um 22 Uhr ins Kino, da ist dann auch nicht viel los", sagt Dahmen mit Blick auf einen vermutlich leeren Saal. Der Film ist für die beiden eine Sache, zum Kinoerlebnis gehört aber noch mehr. "Ich freue mich jetzt besonders auf Nachos und Popcorn", erzählt Beckmann.

Ganz gezielt in eine Vorführung gehen Sören Sohns und Sophia Brünschwitz aus Kiel. "Ich habe 'The Gentlemen' zwei, drei Tage vor der Corona-Schließung gesehen und will ihn jetzt meiner Freundin zeigen", schildert Sohns. Sie hätten eher zufällig entdeckt, dass Kinos wieder öffnen dürfen. "Den Film können wir nur hier sehen, bei Streamingdiensten gibt es ihn noch nicht."

Günstige Tickets locken die Besucher

Für Florian Vahder und Nathalie Hohlfeld ist ein Grund entscheidend, an diesem Abend in den Film "Nightlife" zu gehen: "Wir kommen, weil es günstig ist." Sie würden alle paar Monate mal ins Kino gehen. Ob sie es gut fänden, dass sie den Kinosaal fast für sich hätten? "Stören tut es nicht", so die Kieler.

Anders sieht es ein Paar, das auch gekommen ist, um mit dem Besuch das Cinemaxx etwas zu unterstützen. "Wir finden es ein bisschen schade, dass so wenig Leute ins Kino gehen."

