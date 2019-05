Kiel

„Es gibt immer noch viele Menschen, die Europa als selbstverständlich sehen und nicht wählen gehen. Dabei ist es heute wichtiger denn je, dass wir alle aktiv werden“, sagt Wilfried Saust, Vorsitzender des Kreisverbands Kiel der Europa-Union Schleswig-Holstein. Er initiierte den Flashmob als Appell an alle potenziellen Wählerinnen und Wähler, ihr Stimmrecht bei der neunten Direktwahl des Europäischen Parlaments am 26. Mai wahrzunehmen.

Einkaufszentrum wird zum Konzertsaal

Acht Minuten lang konnten Passanten im Citti-Park Kiel das Spektakel nicht nur begutachten. Handzettel mit dem Text der Europahymne „Ode an die Freude“ von Friedrich Schiller luden zum gemeinsamen Singen ein. Nach und nach versammelten sich Sänger und Musiker um den Dirigenten Imre Sallay, zahlreiche Passanten blieben in den Gängen stehen, und das Einkaufszentrum verwandelte sich für den Augenblick in einen Konzertsaal. Für den krönenden Abschluss sorgte ein Konfetti-Regen aus goldenen Sternen.

Bei der Europawahl bestimmen alle EU-Mitgliedstaaten ihre Abgeordneten für das Europäische Parlament in einer allgemeinen, unmittelbaren, freien und geheimen Wahl. Insgesamt 96 Europaabgeordnete sollen es in Deutschland werden.

Von Esther Marake