Dieser internationale Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer so viele lebende Organismen wie möglich fotografieren sollten, wurde von Michael Baum für Kiel organisiert: Und obwohl noch nicht feststeht, wie viele verschiedene Arten in Kiel tatsächlich eingereicht wurden, sagt Baum: „Herausgekommen ist ein Fest der Artenvielfalt.“

Von Freitag bis Montag waren mehr als 170 Menschen in Kiel als Naturbeobachter und -beobachterinnen unterwegs und haben von jedem noch so kleinen Lebewesen ein Bild geknipst. Unter den mehr als 5000 Beobachtungen konnten bis jetzt bereits 830 verschiedene Arten alleine in der Landeshauptstadt ausgemacht werden. Michael Baum wertet die Daten aus – und hat für all die, die das Ganze mit sportlichem Ehrgeiz angegangen sind, eine gute Nachricht: „Bis jetzt sieht es so aus, als würde Kiel in Deutschland die höchsten Werte beitragen.“ Neben Kiel hatten auch Hamburg und Berlin an der „City Nature Challenge“ teilgenommen, zudem 400 weitere Städte weltweit.

Wer also behauptet, dass das Smartphone die Wurzel allen Übels ist und dafür sorgt, dass die Menschen nicht mehr das Haus verlassen, wurde am vergangenen Wochenende eines Besseren belehrt. Naturliebhaber weltweit sind durch ihre Städte gezogen, haben lebende Organismen in ihrer Heimat fotografieren und anschließend in eine App hochgeladen. Erstmals beteiligte sich auch Kiel an dem Wettbewerb zur Dokumentation der regionalen Artenvielfalt.

Der „Lange Tag der Stadtnatur“ in Kiel diente als Rahmenveranstaltung für die „Challenge“. Die geplanten Spaziergänge konnten aufgrund der Kontaktbeschränkungen jedoch nicht stattfinden. Daher freut es den Organisator Arne Stenger umso mehr, dass wenigstens die „City Nature Challenge“ stattfinden konnte.

Weil die Challenge schon heute von den Kieler Initiatoren als voller Erfolg betrachtet wird, soll sie nächstes Jahr erneut stattfinden. Im Sommer, voraussichtlich am 7. August, findet ein weiterer „Langer Tag der Stadtnatur“ statt – diesmal in Verbindung mit dem Festival „Kiel kann mehr“. Hier sollen die Ergebnisse der „City Nature Challenge“ präsentiert werden – mit anschließender Ehrung der fleißigsten Beobachter und Beobachterinnen.

Von Nele Beckmann