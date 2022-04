Kiel

Eigentlich sind ja Osterferien. Aber Rike, Sheyla, Ehsan, Mattes und 17 weitere Kinder haben sich entschieden, in den zwei Wochen weiterhin ihre Fritz-Reuter-Grundschule zu besuchen – und das montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr. Die Climb-Lernferien sind erstmalig in Pries-Friedrichsort zu Gast. Vorher waren sie bereits dreimal in der Ellerbeker Gerhart-Hauptmann-Schule.

Eine Chance für benachteiligte Kinder

Climb steht für „clever lernen, immer motiviert bleiben“. Die 2012 als Start-up gegründete gemeinnützige Climb GmbH hat ihren Hauptsitz in Hamburg. Inzwischen gibt es in Kiel in der Lerchenstraße ein Lokalbüro. Damals waren drei Lehrerinnen in benachteiligten Stadtteilen unterwegs. Dabei stellten sie immer wieder fest, dass die wichtigste Ressource der modernen Wissensgesellschaft, die Bildung, in Deutschland nicht gerecht verteilt ist.

Vor allem Kinder aus strukturell benachteiligten und ärmeren Verhältnissen hätten deutlich schlechtere Startbedingungen in der Schule. Darin liegt der Ursprung der Climb-Lernferien. „Uns geht es darum, die Kinder zum Lernen zu motivieren, ihnen eine Chance zu geben und ihr Selbstbewusstsein zu stärken“, erklärt Koordinatorin Jasmine Adu-Atwere. Man wolle den Kindern das Rüstzeug vermitteln, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Climb-Koordinatorin Jasmine Adu-Atwere erklärt Schulleiter Kay Tonner im provisorischen Lehrerzimmer noch einmal die Lernstruktur. Quelle: Petra Krause

Welche Schule mitmachen kann, hängt von bestimmten Kriterien wie beispielsweise der Größe ab. „Damit sich genügend anmelden“, sagt Adu-Atwere. In der Fritz-Reuter-Schule haben sich von etwa 320 Schülern und Schülerinnen 21 eingeschrieben. Das übergeordnete Thema für die zwei Wochen heißt Forschen. In der Regel wird ein Anerkennungsbeitrag von 50 Euro veranschlagt. Diesmal aber sind die Lernferien kostenfrei, da noch Bundesfördermittel wegen Corona zur Verfügung standen.

Spielerisch lernen mit Climb

Vormittags sind zwei Lernzeiten à 90 Minuten mit den Schwerpunkten Mathematik und Deutsch angesetzt. Immer „auf spielerische Art“, so Adu-Atwere. Heute stehen Wasserexperimente an. Rike, Sheyla, Ehsan und Mattes sitzen vor einem Becher und diskutieren über die Zustände und Eigenschaften des Elements. „Wenn ich Kartoffeln koche, entsteht Dampf“, beschreibt Rike den gasförmigen Zustand. Es entsteht ein reger Austausch der Acht- bis Elfjährigen. Bei Fragen können sie sich jederzeit an eine der vier Lehrerinnen im Klassenzimmer wenden. „Dadurch können wir mehr auf die Kinder eingehen. Unsere Erfahrungen mit ihnen geben wir an die Schule weiter.“ Ein weiterer Vorteil sei, dass man sich an keinen Lernplan halten müsse, so Adu-Atwer.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen geht es dann nachmittags in der Projektzeit deutlich haptischer und noch weniger verschult weiter. In der ersten Woche haben die Kinder ein Mobile aus dem Sonnensystem gebaut. In der zweiten Woche geht es um Tiere und ihre natürliche Umgebung.

Im Zentrum des Lernens stehen die Sternenmomente

Wichtigster Bestandteil des Lernens sind aber die Sternenmomente – so nennen sich die positiven Erlebnisse, die die Kinder mitnehmen. Auf die Lern- und Projektzeit folgt die sogenannte „Containerrunde“, in der sich die Kinder ihre Lernerfolge vergegenwärtigen – festgehalten auf farbigen Aufklebern auf den persönlichen Containerschiffen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da Schulleiter Kay Tonner das Bildungsprogramm noch nicht kannte, hatte er sich vorher bei seiner Ellerbeker Kollegin informiert. „Die hat total davon geschwärmt“, berichtet er. Inzwischen konnte er sich selbst einen Eindruck von dem „großen Mehrwert für die Kinder“ verschaffen. Deshalb ist schon jetzt geplant, in den Sommerferien wieder zwei Wochen das Climb-Konzept anzubieten. Das entspricht ganz den Wünschen von Jasmine Adu-Atwere: „Wir sind vor allem an langfristigen Kooperationen interessiert.“