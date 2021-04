Das Feld für Tic-Tac-Toe wird fix mit Kreide auf den Schulhof der Gerhart-Hauptmann-Schule in Kiel gemalt. Dann stellen sich die Grundschulkinder nach und nach als lebende Spielsteine in die neun Felder. Die Kinder machen eine Bewegungspause, eigentlich haben sie gerade Mathe – mitten in den Ferien.