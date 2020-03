So kommt die Party ins Wohnzimmer

Kiel

So etwa unter "Together at Home". Die Initiative aus der Clubszene sammelt aktuell mit Livestreams von Musikern und DJ's Spenden für ihre Branche. Auch auf der neuen Facebookseite „ Deutschland bleibt zuhause“ von Frank Thiess läuft das neue Konzept gut an. Der DJ legt normalerweise in Kieler Clubs auf, jetzt arbeitet er von zu Hause in Travemünde daran, verschiedenen DJ's eine Plattform zu geben.

„Wir wollen den Leuten in Schleswig-Holstein sagen, ihr seid gerade zu Hause, wir sind es auch, aber zusammen stehen wir das durch“, sagt Thiess. Am vergangenen Sonnabend ist er online gegangen und zeigt nun Livestreams von DJ´s bei der Arbeit. „Wir wollen das alles ganz interaktiv halten, so können die Leute zu Hause direkt über Facebook ihre Musikwünsche posten“, sagt Thiess. Aus rechtlichen Gründen können nicht so viele Original-Songs ins Netz gestellt werden. „Aber da helfen wir uns mit Remixen, die Titel kennt auch jeder.“

Discolicht zu Hause für die Club-Atmosphäre

Einer der DJ's, der für die Plattform bereits aus dem heimischen Studio aufgelegt hat, ist Carsten Jahnke. Für ihn war es eine ungewohnte Erfahrung, ohne Menschen und mit der Kamera im Raum zu arbeiten. „Ich habe mir dann hier einfach ein bisschen Disco-Beleuchtung angemacht, um in Club-Stimmung zu kommen. Dann ging das ganz gut“, sagt er. Die Nebelmaschine sei aber nicht zum Einsatz gekommen - man wisse ja nie, wie das mit den Feuermeldern ist.

Vor allem die positiven Reaktionen auf erfüllte Musikwünsche, teils mit Herzchen-Emojis, haben Jahnke gefreut. „Es ist natürlich nicht ganz wie im Club, im Grunde spiele ich hier gegen die Wand, aber man muss eben aktuell das Beste draus machen. Und vielleicht lasse ich das nächste Mal noch einen Film über Festivals laufen, dann gucke ich zumindest auf Menschen.“

Die Musik liefern die DJ's unentgeltlich, Unterstützer werden aber gesucht

Für Thiess und die rund 15 etablierten DJ's aus Norddeutschland, die seine Initiative unterstützen, ist das Ganze eine nette Werbung, ansonsten läuft aber alles unentgeltlich. Unterstützer, vor allem auch Clubbetreiber, sind jedoch gerne gesehen. „Unsere Grundidee ist es, den jungen Leuten eine Alternative zum Club zu geben und es ein bisschen reizvoller zu machen, gerade zu Hause sein zu müssen. Wir wollen auch in diesen Zeiten Spaß haben“, sagt Thiess. Aktuell ist er in Gesprächen mit Clubs aus Kiel, um eventuell auch live aus deren Räumlichkeiten zu streamen. Bis dahin müssen die Studios und Wohnzimmer der DJ's herhalten.

Die eigene Partykundschaft auch weiterhin mit Musik zu unterhalten, scheitert in vielen Clubs jedoch oft an der aktuellen Lage. Im Prinz Willy etwa ist ein Livestream von vor Ort derzeit wegen des Einreiseverbots schlicht nicht möglich: „Viele unserer Musiker kommen ja aus dem Ausland oder dem Rest der Bundesrepublik", so der Chef.

Schaubude plant demnächst regelmäßige Streams

Auch Richard Schroeder von der Schaubude hatte zunächst einige Probleme bei dem Versuch, Musik zu den Leuten nach Hause zu bringen. Die Tonqualität sowie die Stabilität des Internets beim Streamen aus der Schaubude sei nicht optimal gewesen. „Außerdem wären wir mit Tontechnikern, Kameramann und Künstlern auch einfach zu viele Leute zusammen gewesen und das wollen wir natürlich nicht verantworten", sagt Schroeder. Er plant nun um.

„Wir haben vor, Bands über unseren eigenen YouTube-Kanal zu zeigen. Wir wollen das Ganze dann auch längerfristig aufziehen." Anfang April wolle man starten. Zu hören soll es dann mehrheitlich lokale Bands geben, die entweder bei sich zu Hause live spielen oder auch mal eine gutes Konzert aus dem Archiv hervorzaubern. Es kann also auch weiterhin getanzt werden, ob in der Küche, im Bad oder im Wohnzimmer.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.