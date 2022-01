Kiel

Die Zwangspause der Color Line fällt im zweiten Corona-Winter deutlich kürzer aus. Auch wenn die Infektionszahlen in Norwegen weiterhin deutlich höher als vor einem Jahr sind, lockert die norwegische Regierung die Maßnahmen.

Die „Color Fantasy“ ist seit einer Woche im Dock der dänischen Fayard-Werft bei Odense. Die 2004 in Dienst gestellte Fähre absolviert ihre große Inspektion. Gleichzeitig wird es einige Renovierungen geben.

Nach der Dockung soll das Schiff wieder startklar für den Liniendienst sein. Offiziell verweist die Reederei auf die Vorgaben der norwegischen Regierung bei Zusammenkünften von großen Personengruppen. Vergangene Woche gab es aber erste Signale für Lockerungen. Das erst Mitte Dezember verhängte Ausschankverbot für Alkohol in der Gastronomie wurde wieder aufgehoben.

Lockerung für die Gastronomie in Norwegen auch für Color-Line-Fähren von Bedeutung

Nach der Neubewertung der Maßnahmen verkündete Norwegens Gesundheitsministerin Ingrid Kjerkol vergangene Woche die Lockerung der Gastronomie, die auch für die unter norwegischer Flagge fahrenden Fähren von großer Bedeutung ist.

„Wir erlauben jetzt wieder den Ausschank von Alkohol. Der Ausschank von Alkohol sollte aber an den Tischen stattfinden, da dies zu weniger Bewegung unter den Gästen beiträgt und die Infektionskontrolle gewährleistet“, sagt Kjerkol. Außerdem wurde eine Sperrstunde auf 23 Uhr angesetzt.

Bei der Bilanz der Reederei ist der Kreuzfahrt-Anteil sehr wichtig. Ein Großteil des Umsatzes wird mit norwegischen Passagieren gemacht, die an Bord die Vorzüge der Restaurants und Bars nutzen. Bei der Color Line ist mit der Freigabe des Alkoholausschanks die Tür für den wirtschaftlichen Betrieb wieder einen großen Spalt offen. Für Donnerstag oder Freitag werden weitere Lockerungen der norwegischen Regierung erwartet.

Keine Quarantäne mehr für ungeimpfte Reisende in Norwegen

Danach will die Reederei auch einen Termin für die Rückkehr in den Liniendienst der beiden großen Flaggschiffe verkünden. Erste Schritte gab es bereits am Dienstag. So ist seit Mittwoch die Quarantänepflicht für ungeimpfte Reisende nach Norwegen wieder aufgehoben worden. Es gilt allerdings weiter eine elektronische Anmeldung und Testpflicht bei der Einreise im Hafen.

Die Color Line erhofft sich aber auch jetzt aber auch hier eine Lockerung, da die Testung von 1000 bis 2000 Passagieren die Kapazitäten am Terminal in Oslo schlicht übersteigt.

Seehafen Kiel bereitet sich auf Rückkehr der Color-Line-Fähren vor

Beim Seehafen Kiel laufen die Vorbereitungen für die Rückkehr der beiden großen Color-Schwestern bereits. Am Norwegenkai ist alles bereit, damit Mitte Februar neben der Frachtfähre „Color Carrier“ auch die Passagier- und Autofähren „Color Fantasy“ und „Color Magic“ abgefertigt werden können.

Die Color Line habe eine große Bedeutung für die Stadt Kiel - einerseits gehörten die Schiffe zum Stadtbild und andererseits stellt sie die einzige direkte Passagierfährverbindung zwischen Deutschland und Norwegen dar. „Schon deshalb würden wir uns freuen, wenn die Linie bald wieder ihren Dienst aufnimmt“, teilt Dirk Claus vom Seehafen Kiel mit.

In der Bilanz schmerzen aber besonders die fehlenden Passagiere. „Color Line steuert einen großen Anteil am Gesamtpassagieraufkommen in Kiel bei und spielt insofern in diesem Bereich eine große wirtschaftliche Rolle für den Seehafen“, so der Seehafen-Chef. Im vergangenen Frühjahr dauerte die Corona-Pause mehr als fünf Monate. Erst am 10. Juni kehrte die „Color Magic“ wieder in den Dienst zurück.

Seehafen Kiel: Color Line hat beim Güterumschlag einen Anteil von etwa zehn Prozent

In diesem Jahr könnte es bei einer Pause von etwa sechs Wochen bleiben. Beim Güterumschlag hat die Color Line einen Anteil von etwa zehn Prozent an der Bilanz. Da lassen sich die Auswirkungen der Corona-Pause 2022 schnell wieder aufholen.

2021 lag der Rückgang beim Gütertransport etwa 18 Prozent gegenüber dem Vor-Pandemie-Jahr 2019. Wobei besonders die Frachtfähre „Color Carrier“ ihren Dienst leistete.

Beim Passagieraufkommen gab es 2021 wegen der langen Pause mit den beiden Jumbo-Fähren nur 370.000 Passagiere im Norwegenverkehr ab Kiel. „Gegenüber 2020 ist das immerhin ein Plus von 30 Prozent“, so Dirk Claus. Bis zur Pandemie waren jedoch eine Million Passagiere auf „Color Fantasy“ und „Color Magic“ der Standard.

Sollte die erste der beiden Fähren Mitte Februar wieder in den Liniendienst zurückkehren, könnte 2022 im Norwegenverkehr tatsächlich wieder ein normales Reisejahr werden.