Am Norwegenkai wird's langsam eng

Doch die Planungen laufen auf Hochtouren: Hinter den Kulissen wird für den 15. Juni die Wiederaufnahme der Fährlinie Kiel-Oslo für Passagiere angepeilt. Fest steht aber eines: So, wie Touristen und Lkw-Fahrer die Touren mit der „Color Magic“ und der „Color Fantasy“ kennen, werden sie so schnell nicht wieder werden.

Büfett-Restaurant wird es an Bord nicht mehr geben

In normalen Zeiten können mehr als 2600 Menschen mit den großen blauen Fährschiffen, die sich mehr als Kreuzfahrer verstehen, reisen. Sollte es Mitte Juni tatsächlich wieder losgehen, kann unter den Infektionsschutzbedingungen höchstens die Hälfte der alten Passagierkapazität pro Schiff erreicht werden.

Das Büfett-Restaurant hatte die Besatzung schon auf den letzten Überfahrten im März in ein Bedienrestaurant umgewandelt. Ein Büfett-Restaurant werde es vorerst nicht mehr geben, sagte Dirk Hundertmark, Geschäftsführer der Color Line in Kiel.

Handwerker bauen die Fähren um

In Norwegen wird seit Wochen an einem neuen, Corana-gerechten Neustart gearbeitet. Handwerker sind dabei, in den Restaurants und den Bistros die Tische zu versetzen. Die Mindestabstände von 1,5 Metern sind auch in der Seefahrt das neue Maß für Passagiere. „Etwa zwei Wochen benötigen wir noch, um die Fähren wieder voll einsatzbereit zu haben“, sagt Hundertmark.

Während die „Color Magic“ bereits wieder Fahrten gemacht hat, war die „Color Fantasy“ seit Mitte März im Stadthafen von Oslo aufgelegt worden. Fast 2000 Mitarbeiter hatte die Reederei zu diesem Zeitpunkt nach Hause geschickt. Jede Fähre hat eigentlich zwei komplette Besatzungen, die sich im Normalbetrieb alle 14 Tage abwechseln.

Alle warten auf Entscheidung der Regierung

Ob es am 15. Juni wirklich wieder losgeht, könnte noch in dieser Woche entschieden werden. Aktuell sind die nordischen Staaten in Gesprächen darüber, wie der Reiseverkehr wieder normalisiert werden soll. Bislang gilt: Touristen müssen davon ausgehen, dass das Einreiseverbot bis zum 20. August in Kraft bleibt. Wie die Regierung in Oslo mitteilt, werden derzeit aber zusätzliche Ausnahmen geprüft. Offiziell heißt es, dass es bis zum 15. Juni eine Entscheidung über das weitere Vorgehen geben soll. Hinter den Kulissen rechnet man aber noch in dieser Woche mit einem Signal von der norwegischen Regierung. Auch die Frage, ob Norweger wie bisher bei der Rückkehr aus der EU in Quarantäne müssen, soll wieder auf den Prüfstand kommen. Zukünftig soll das Infektionsgeschehen der Region, die bereist wurde, die entscheidende Rolle spielen. Schleswig-Holstein hätte da in der jetzigen Situation gute Chancen, als Ausnahme zu gelten.

Trucker wichen auf die Stena-Fähre aus

Druck, den Fährbetrieb wieder aufzunehmen, gibt es aber auch durch den Warenverkehr. Die Color Line ist die einzige Direktfährverbindung aus Deutschland nach Norwegen. Unter anderem werden hochwertige Terminwaren transportiert. Ein Teil der Trucker war zuletzt auf die Stena Line ausgewichen, die auch in Corona-Zeiten ohne Unterbrechung weiterfuhr.

Die Color Line befördert pro Jahr zwischen Kiel und Oslo etwa 1,1 Millionen Menschen, 71.000 Autos, 1100 Busse und 44.000 Lkw-Einheiten.

