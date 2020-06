"Color Fantasy" zurück in Kiel: Passagiere bleiben an Bord

Kiel

„Es ist ein schöner Moment. Wir sind so froh, dass die Fähre wieder da ist. Das war die längste Unterbrechung in der Geschichte der Linie“, sagt Dirk Hundertmark, Geschäftsführer der Reederei in Kiel. In der nächsten Woche wird auch die "Color Magic" wieder fahren.

Als erster Lkw rollte um 10:50 Uhr ein spanischer Kühllaster von Bord. Zuvor waren die Zollformalitäten auf der Pier erledigt worden. Die Besatzungsmitglieder und Hafenarbeiter begrüßten sich mit den Ellenbögen. Die Entladung dauerte knapp 30 Minuten.

Schritt zurück in die Normalität

„Das ist ein großer Schritt zurück zur Normalität“, freute sich Jens-Broder Knudsen von der Hafenagentur Sartori & Berger. Große Transparente und Mitarbeiter mit norwegischen Fähnchen waren zum Empfang auf dem Norwegenkai.

Zunächst dürfen nur norwegische Kreuzfahrtgäste und Lastwagenfahrer mit den Schiffen fahren. Ein Landgang in Kiel ist den Passagieren noch untersagt. Bei der ersten Reise sind rund 700 Passagiere an Bord.

Schon um 13 Uhr geht es zurück nach Oslo

Die Liegezeit wurde auch um zwei Stunden verkürzt. Lediglich von 11 bis 13 Uhr liegen die Fähren am Norwegenkai in Kiel.

Die Color Line setzt damit die Vorgaben der norwegischen Regierung zum Infektionsschutz genau um. Die Zahl der Passagiere an Bord der Schiffe wird von 2900 auf etwa rund 1000 reduziert.

Nachfrage nach Kreuzfahrten in Norwegen ist groß

Die Nachfrage nach Kurzkreuzfahrten ist in Norwegen groß. Zusätzlich zu den bereits vor der Corona-Krise aus Norwegen eingegangenen Buchungen sollen jetzt auch kurzfristig weitere Kabinen für die Kreuzfahrt-Passagiere bereitstehen.

Die bislang ebenfalls gebuchten deutschen Urlauber wurden über die Stornierung ihrer Reisen informiert. „Wir hoffen hier auf eine kurzfristige Entscheidung der norwegischen Regierung. Dann können wir auch wieder unsere deutschen Gäste an Bord begrüßen“, so Hundertmark.

