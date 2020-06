Fähren der Color Line fahren bald wieder

Kiel

"Es geht wieder los. Das ist eine wirklich gute Nachricht", sagt Dirk Hundertmark von der Color Line. Am 17. Juni um 14 Uhr wird die "Color Fantasy" in Oslo erstmals wieder mit Passagieren an Bord in Richtung Kiel ablegen.

Etwa 1000 statt der möglichen 2900 Passagiere werden dann an Bord der 224 Meter langen Fähre sein. Diese Obergrenze gibt das neue Hygiene-Konzept für den Betrieb der Kreuzfahrtfähren vor.

Liegezeit in Kiel wird verkürzt

"Zunächst dürfen nur Gäste aus Norwegen mit den Schiffen fahren. Ein Landgang in Kiel ist auch noch nicht erlaubt", sagt Hundertmark. Weil die Passagierabfertigung in Kiel ausfällt, verkürzt sich auch die Liegezeit.

Die "Color Fantasy" wird am 18. Juni von 11 bis 13 Uhr am Norwegenkai liegen. In der Zeit sollen überwiegend Lastwagen geladen werden. Urlauber aus Deutschland oder anderen EU-Staaten dürfen nicht an Bord mit nach Norwegen reisen.

Wann das wieder möglich ist, wird vermutlich Ende der Woche von der norwegischen Regierung festgelegt. Nach Norwegen dürfen derzeit nur Passagiere aus geschäftlichen Gründen einreisen.

"Color Magic" startet am 24. Juni

Die "Color Fantasy" wurde in Oslo bereits für den Kreuzfahrteinsatz umgerüstet. Die "Color Magic" befindet sich noch in der Umrüstung. Sie soll am 24. Juni zur ersten Reise nach Kiel auslaufen. An Bord der Kreuzfahrtfähren werden Restaurants, Bars, Kabinengänge und auch die Promenade gemäß der neuen Hygienevorschriften angepasst.

Die "Color Fantasy" hatte am 14. März die letzte Abfahrt ab Kiel. Danach wurde die Linie nur durch die Frachtfähre "Color Carrier" bedient. Diese Fähre soll nach der Rückkehr der "Color Magic" zunächst pausieren, da das Güteraufkommen für die beiden großen Fähren ausreicht.

