Wilhelmplatz: Jetzt gibt es mehr Parkplätze für die Klinik

Für die unbürokratische und schnelle Hilfe der Stadt sei die Belegschaft sehr dankbar, sagt Birgitt Schütze-Merkel, Sprecherin des SKK. „Das Angebot wird sehr gut angenommen.“ Direkt auf einem der neu ausgewiesenen Stellplätze geparkt hat die SKK-Pflegekraft Christine Geng. „Es ist eine sehr gute Geste der Stadt, diejenigen zu unterstützen, die auch jetzt zur Arbeit kommen müssen“, sagt sie.

Zudem sei es schwer abzusehen, was noch auf die Krankenhäuser zukomme. „Wenn die Stationsstärke aufgestockt werden sollte, sind die Parkplätze wichtig.“ Auch Stephanie Hennigsen, ebenfalls Pflegekraft am SKK, begrüßt die Aktion: „Für alle, die auf ihr Auto angewiesen sind, ist das eine super Sache. Dann muss man nicht eine halbe Stunden vorher kommen, um einen Parkplatz zu suchen.“

800 Parkkarten gibt das Städtische Krankenhaus Kiel heraus

Insgesamt würden 800 der rund 1800 SKK-Mitarbeiter Parkkarten für den Wilhelmplatz erhalten, erklärt Schütze-Merkel. 400 Karten seien bereits am Dienstag, 24. März, abgeholt worden. Sie gehen nicht nur an Ärzte und Pflegekräfte, sondern auch an andere Mitarbeiter des Krankenhauses, etwa aus der Verwaltung.

Um die Parkkarten fälschungssicher zu gestalten, seien sie nur mit einem Stempel aus der Personalabteilung gültig, sagt Schütze-Merkel. Zudem würden die Autokennzeichen der Mitarbeiter eingetragen.

Laut Schütze-Merkel ist es seit Anfang letzter Woche erheblich schwieriger geworden, im Bereich um das Städtische Krankenhaus Parkplätze zu bekommen. "Gerade die Schicht, die mittags anfängt, ist davon betroffen." Das liege wohl daran, dass viele Anwohner im Homeoffice seien.

Seit Dienstag gilt auf dem Wilhelmplatz teilweise ein Halteverbot

Der Wunsch nach Parkmöglichkeiten auf dem Wilhelmplatz war am Wochenende aus der Belegschaft des SKK an die Stadt herangetragen worden. Die handelte daraufhin schnell, entschied zum Wochenanfang, entsprechende Schilder auf dem Platz aufzustellen und so etwa 100 Stellplätze für die Krankenhaus-Mitarbeiter freizuhalten.

Nun ist das nordwestliche Ende des Wilhelmplatzes seit Dienstag, 24. März, mit Halteverbotsschildern gesäumt, auf ganzer Länge von Kronshagener Weg bis Eckernförder Straße. Die Schilder weisen die Ausnahme "Mitarbeitende des Städtischen Krankenhauses" aus. Für zuvor dort abgestellte Fahrzeuge gelte bis Sonnabend, 28. März, ein sogenannter Vertrauensschutz, erklärt Kiels Ordnungsdezernent Christian Zierau. "Die Pkw wurden bei der Schildaufstellung notiert."

In der kommenden Zeit würden Ordnungsamtsmitarbeiter im Rahmen ihrer normalen Kontrollen schauen, ob die Stellplätze nur von den SKK-Beschäftigten genutzt werden.

Zierau war am Dienstagabend selbst vor Ort. Da sei optisch schon gut zu erkennen gewesen, dass viele Stellplätze frei gewesen seien. "Ich hoffe, dass die Kielerinnen und Kieler Verständnis haben. Sinn und Zweck der Aktion ist es, solidarisch zu sein."

Verständnis bei Nutzern des Wilhelmplatzes

Er finde es sehr gut, dass ein Teil der Fläche nun für diejenigen zur Verfügung steht, die zur Arbeit müssten, sagt Leif Bünning, der direkt am Wilhelmplatz wohnt. "Dass nur ein paar Reihen abgesperrt sind, ist besser als beim Jahrmarkt. Und selbst dann kriegen wir es gewuppt“, sagt er mit Blick auf die Parkmöglichkeiten in den umliegenden Straßen. Zudem habe er den Eindruck, dass weniger Autos als sonst auf dem Platz parken.

Auch ein weiterer Autofahrer, der hier regelmäßig parkt, meint, die Nutzung des Wilhelmplatzes als Parkplatz sei derzeit ohnehin abgeschwächt. "Außerdem finde ich die Aktion gut, weil man ja so indirekt die Mitarbeiter des Städtischen Krankenhauses unterstützt."

