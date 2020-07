Am Städtischen Krankenhaus (SKK) in Kiel sind vier weitere medizinische Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das ist das Ergebnis einer zweiten Testreihe. In einer ersten Untersuchung vor drei Tagen wurden die Mitarbeiter noch negativ getestet. Damit steigt die Zahl der Coronafälle an der Klinik auf 13.