Alle Schulen bleiben bis zum 4. Mai geschlossen, heißt es im Beschluss der Landesregierung. Alle Schulen? Wie mit dem gallischen Dorf bei "Asterix" gibt es Ausnahmen. An der Gemeinschaftsschulen hat der Unterricht am Mittwoch wieder begonnen - unter strengen Hygieneauflagen und in kleinen Gruppen.