Auch Erzbischof Heße ist in Quarantäne

Die Bischöfinnen und Bischöfe der Nordkirche haben sich am Montag ebenfalls in einem Schreiben an die Gläubigen gewandt und ihre Empfehlung, vorerst alle Gottesdienste abzusagen, begründet. "Kirchliches Handeln soll dem Leben dienen und es nicht gefährden", heißt es in dem Brief. Unterzeichnet ist er von Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt ( Schwerin), Bischof Gothart Magaard ( Schleswig), Bischöfin Kirsten Fehrs ( Hamburg und Lübeck) und Bischof Tilman Jeremias ( Greifswald). Mit der Absage wolle man die Infektionskette durchbrechen.

Erzbischof Heße ist am Wochenende über den Flughafen Madrid nach Hamburg zurückgekehrt

Der katholische Erzbischof Stefan Heße war nach Marokko gereist, um sich vor Ort über das Schicksal der Flüchtlinge zu erkunden. Seine Rückreise führte ihn über den Flughafen von Madrid, der in einer Risikozone liegt. Er halte sich "selbstverständlich" an die Empfehlungen und werde sich in den nächsten 14 Tagen lediglich zu Hause aufhalten.

Katholischen und evangelischen Christen sollen noch mehr digitale Alternativen angeboten werden. Bereits jetzt gebe es die Möglichkeit, "an liturgischen Feiern in ganz Deutschland" teilzunehmen, betont Heße. "Ich bitte Sie alle, diesen schmerzlichen Einschnitt mitzutragen."

