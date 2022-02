Kiel

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel geht deutlich zurück und auch bei der Hospitalisierungs-Inzidenz geht der Trend in die richtige Richtung. Während in den letzten Wochen die Zahl der Corona-Patienten in Kliniken noch gestiegen ist, stagniert aktuell der Anteil der Menschen, die mit einem positiven Corona-Test in Krankenhäusern liegen. Die Hospitalisierungs-Inzidenz in Schleswig-Holstein beträgt 5,70. In Kieler Kliniken werden nach Angaben der Stadt 19 Patientinnen und Patienten mit einer Corona-Erkrankung auf Intensivstationen behandelt, sechs davon werden invasiv beatmet. Und obwohl die Omikron-Variante längst bei den Neuinfektionen dominiert, sind die meisten schwer erkrankten Patienten mit der Delta-Variante infiziert.

„In der Intensivmedizin am UKSH in Kiel und Lübeck versorgen wir aktuell noch überwiegend Covid-19-Patientinnen und Patienten mit der Delta-Variante“, sagt Dr. Tobias Graf, Oberarzt an der Medizinische Klinik II und Leiter der Intensivstation am UKSH Campus Lübeck. „Eine Sequenzierung spezifischer Virusvarianten erfolgt routinemäßig in Stichproben. Bei der Gesamtzahl der Covid-19-Patientinnen und -Patienten überwiegt die Omikron-Variante wie allgemein bei der Infektionslage in Schleswig-Holstein.“

Städtisches Krankenhaus: 99,9 Prozent aller neuen Fälle sind Omikron-Infektionen

Auch am Städtischen Krankenhaus Kiel (SKK) sind die neu eingelieferten Patienten überwiegend mit der Omikron-Variante infiziert. „Seit Anfang Januar wurden alle Abstrich-Proben mit der Omikron-Variante diagnostiziert, sodass ab dem 25. Januar die Typisierung auf Omikron eingestellt wurde“, teilt SKK-Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel mit „Wenn diese Variante zu 99,9 Prozent festgestellt wird, macht eine Typisierung wenig Sinn. Gleichwohl werden Stichproben gezogen, um möglichst früh auf neue Mutationen aufmerksam zu werden.“

Doch woran liegt es, dass unter den neuen Fällen nur noch die Omikron-Variante nachgewiesen wird, auf den Intensivstationen aber überwiegend Menschen mit der Delta-Variante behandelt werden? „Intensivpatienten mit der Delta-Variante liegen oft mehr als acht Wochen auf der Intensivstation und da kann es durchaus sein, dass es auf Intensivstationen in Schleswig-Holstein noch Patientinnen und Patienten gibt, die an der Delta-Variante erkrankt sind“, erklärt Schütze-Merkel.

„Die Verläufe, die wir bei Patienten mit Delta gesehen haben, waren deutlich langfristiger und schwerer. Das heißt mit Beatmungspflichtigkeit und Intensivbehandlung“, sagt Tobias Graf. Die verstorbenen Intensivpatienten sind überwiegend ebenfalls mit der Delta-Variante infiziert.

Das bedeutet aber nicht, dass keine Omikron-Fälle mit schweren Verläufen am UKSH behandelt werden. „Patienten mit Omikron haben mildere Symptome, sind aber auch im Krankenhaus zur Sauerstoffbehandlung“, so Graf. „Auffällig häufig in der Omikronwelle sind Patienten, die mit anderen Krankheitsbildern aufgenommen werden, dann aber einen positiven Corona-Test haben, ohne spezifische Symptome für die Infektion.“ Wie berichtet, sind viele Patienten, die mit einem positiven Corona-Test in den Kliniken liegen, nicht wegen einer Covid-Erkrankung im Krankenhaus, sondern weil die Infektion bei Routine-Tests bei der Aufnahmen nachgewiesen wird.