Imbisse sind bei vielen Kielern durch die Infektionsfälle in einem Döner-Restaurant am Hauptbahnhof stärker in den Blick geraten – das zeigen Reaktionen unserer Leser. Die Stadt hat seit dem 23. Juli ihre Kontrollen bei Gastronomen verstärkt. Werden in Imbissen die Corona-Auflagen laxer gehandhabt?