Kiel

Sie dachten, sie hätten die größte Gefahr gebannt: Die 62 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 58 Pflegekräfte des Fachpflegezentrums Paul-Fleming-Haus in Kiel erhielten am Sonnabend, 20. Februar, die zweite Corona-Schutzimpfung.

In der Nacht vom vergangenen Dienstag auf Mittwoch, also nur drei Tage später, kehrte sich das Gefühl der Sicherheit in sein Gegenteil um: In der geschlossenen Einrichtung nahe dem Schützenpark, in der Personen mit einer Demenz oder psychiatrischen Erkrankung leben, wurde ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie die Stadt Kiel erst an diesem Montag mitteilte, sind mittlerweile 18 Bewohnerinnen und Bewohner sowie drei Pflegekräfte des Fachpflegezentrums Paul-Fleming-Haus infiziert. Zwei Personen aus der Bewohnerschaft liegen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Krankenhaus, die anderen haben nur leichte Symptome.

Weil es in der Einrichtung wegen der psychiatrischen Erkrankungen keine Kohorten gegeben hat, müssen alle Bewohnerinnen und Bewohner bis zum 11. März in Quarantäne. Zudem gilt bis auf Weiteres ein Besuchsverbot für Angehörige.

Impfschutz war noch nicht komplett aufgebaut

Sascha Quast, Leiter des Paul-Fleming-Hauses in Kiel, war aufgrund des Zeitpunkts des Ausbruchs sehr überrascht. Die Einrichtung war bislang vom Coronavirus verschont geblieben, ausgerechnet nach der zweiten Impfung trifft es sie dann doch. Die Erklärung übermittelt Stadtsprecher Arne Gloy: Der Schutz sei noch nicht komplett aufgebaut gewesen.

"Das führt zumindest dazu, dass die Krankheitsverläufe in den meisten Fällen sehr milde sind", sagt Quast, in dessen vollstationären Einrichtung Menschen im Alter zwischen Anfang 30 und 100 leben. Die Pflege sei trotz des infizierten Personals "voll gewährleistet", so Quast.

Weil die psychisch kranken Bewohnerinnen und Bewohner den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz nicht akzeptieren, sei die ohnehin schon schwierige Arbeit allerdings in Corona-Zeiten noch ein wenig anspruchsvoller geworden.