Waldhof: Drei Bewohner nach Infektion gestorben

Trauer um Corona-Tote in den Marie-Christian-Heimen in Kiel: Seit dem 7. April sind zwei Bewohnerinnen und ein Bewohner nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Sie lebten alle im Propst-Kraft-Haus. In der betreuten Einrichtung sind zahlreiche Bewohner mit dem Virus infiziert.