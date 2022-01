Corona-Ausbruch nach Party im Max Kiel: Zahl der Infizierten steigt

Kiel

Nach der Feier an Weihnachten im Max Nachttheater in Kiel steigt die Zahl der positiven Corona-Fälle. Nachdem ein Gast, der mit der Omikron-Variante infiziert war, am 25. Dezember im Max gefeiert hatte, sind bisher zwölf weitere Infektionen bekannt.

Mehr als 400 Menschen haben sich beim Gesundheitsamt Kiel als Kontaktperson des Omikron-Infizierten aus dem Max Nachttheater registriert. Insgesamt hatten rund 800 Menschen am 25. Dezember im Max gefeiert, sie alle müssen sich in Quarantäne begeben.

Beim Gesundheitsamt Kiel sollen sich nur Menschen melden, die auch in der Stadt wohnen und gemeldet sind. Die Stadt rechnet mit weiteren Nachmeldungen, weil über das Wochenende das digitale Meldeportal ausgefallen war, das eigens für die Max-Besucher eingerichtet wurde.

Corona-Ausbruch im Max Nachttheater in Kiel: Gesundheitsamt soll aufgestockt werden

Das Gesundheitsamt ist damit beschäftigt, die Meldungen nach dem Omikron-Ausbruch im Max Nachttheater in Kiel abzuarbeiten. Daher können nicht alle anderen Anfragen über Telefon oder E-Mail beantwortet werden. Die Stadt weist darauf hin, dass unter www.kiel.de/coronavirus alle Informationen für Kontaktpersonen und über Quarantäneregeln aufgelistet sind. „Wir werden unser Gesundheitsamt in den kommenden Wochen weiterhin personell verstärken“, kündigt Bürgermeisterin Renate Treutel an, die Oberbürgermeister Ulf Kämpfer vertritt. Kämpfer ist im Urlaub.

„Ich appelliere an die Eigenverantwortung aller Kielerinnen und Kieler, sich als Kontaktperson selbstständig in die Quarantäne zu begeben“, so Treutel. „Nach allem, was wir andernorts sehen können, wird sich Omikron wohl schnell verbreiten, aber die Verläufe seien meistens vor allem bei geimpften Personen nicht kritisch.“

Treutel rief dazu auf, persönliche Kontakte zu reduzieren. „Sowohl das Auskurieren einer Infektion als auch eine 14-tägige Quarantäne sind nicht nur persönlich sehr unangenehm, sondern eine starke Belastung für viele wichtige Lebensbereiche, wenn es eine Vielzahl von Menschen gleichzeitig trifft.“

Corona: Inzidenz in Kiel hat sich in einer Woche mehr als verdoppelt

Unterdessen steigen die Corona-Neuinfektion in Kiel weiter. Am Montag wurden 89 neue Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 364,2 und hat sich damit im Vergleich zur Vorwoche mehr als verdoppelt – vergangenen Montag betrug die Inzidenz 153,3. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 232,4, die Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 244,3.

Die Zahl der seit dem 10. März 2020 mit dem Coronavirus infizierten Kielerinnen und Kieler ist auf 11.398 gestiegen, davon gelten 10.013 als genesen. Zurzeit sind 1256 Menschen infiziert. 53 Prozent der Betroffenen sind zwischen 20 und 39 Jahre alt. Im Krankenhaus werden derzeit elf Patienten intensivmedizinisch wegen Corona behandelt, sieben davon werden invasiv beatmet.

In der vergangenen Woche gab es zwei weitere Todesfälle wegen Corona. Es handelte sich dabei um einen 64-jährigen Mann mit unbekanntem Impfstatus und einen 82-jährigen Mann, der ungeimpft war. Damit sind 129 Kieler im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.