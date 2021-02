Kiel

Der Oberbürgermeister hat für seinen bundespolitischen Vorstoß die Rückendeckung der Ratsversammlung. Der Rat hat Kämpfer auf Antrag der CDU-Fraktion zuletzt einstimmig beauftragt, sich im Städtetag dafür einzusetzen, dass "eine realitätsnahe Vergütung für das Corona-bedingte Vorhalten von Klinikkapazitäten gezahlt wird und die Beschränkung auf Leistungen nur bei hoher Inzidenz aufgehoben wird“. Kämpfer ist stellvertretender Präsident des Deutschen Städtetages.

Der Städtetag habe sich von Anfang an für eine bessere finanzielle Unterstützung der Krankenhäuser eingesetzt und wichtige Verbesserungen erreicht, sagt Kämpfer. "An mehreren Beschlüssen habe ich als stellvertretender Präsident und Sprecher der SPD-Gruppe mitgewirkt."

Auch in den Gesprächen des Deutschen Städtetags mit Vertretern der Bundesregierung spiele der Punkt immer wieder eine wichtige Rolle, "zuletzt im Gespräch mit Vizekanzler Olaf Scholz", so Kämpfer. Er versichert, er werde das Thema auch an diesem Donnerstag im Städteverband Schleswig-Holstein aufrufen.

Klinikverbundschef Roland Venske: Uns fehlen neun Millionen Euro pro Monat

Auf fast neun Millionen Euro pro Monat beziffert Roland Venske den Fehlbetrag der kommunalen Krankenhäuser, die im Klinikverbund 6K zusammengeschlossen sind. Venske ist Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses Kiel (SKK) und 6K-Vorsitzender.

Dem Verbund gehören außer dem SKK das Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster, die Imland-Kliniken Rendsburg und Eckernförde, die Krankenhäuser in Bad Bramstedt und Itzehoe sowie die Westküstenkliniken Heide und Brunsbüttel an.

350 Covid-Patienten im Januar 2021

Die Kliniken versorgen jährlich rund 160.000 Patienten. Sie hätten "schnell alle Strukturen geschaffen, um Covid-Patienten zu versorgen", berichtet Venske. Allein im Januar seien 350 Covid-Patienten versorgt worden. Das seien monatlich fünfmal mehr als 2020.

Venske fügt hinzu: "Es muss darauf hingewiesen werden, dass zu jedem Covid-Fall die vierfache Anzahl Verdachtsfälle kommt. Jeder dieser Patienten muss bis zum Ausschluss einer Covid-Infektion genauso behandelt und isoliert werden wie ein Covid-positiver Patient."

Das größte finanzielle Problem seien ausbleibende Erlöse, berichtet Venske: "Einerseits müssen Kapazitäten für die Covid-Versorgung freigehalten werden, andererseits scheuen viele Patienten in diesen Zeiten den Gang ins Krankenhaus." Das Patientenaufkommen liege trotz der Corona-Fälle rund 15 Prozent unter dem der Vor-Corona-Zeit.

SKK-Chef wirft Jens Spahn Wortbruch vor

Für 2021 seien die Finanzierungsregelungen unnötig verkompliziert worden, beklagt Venske. "Sie erreichen nicht diejenigen, die sich um die Covid-Patienten kümmern. Corona-Versorger werden im Stich gelassen." Der 6K-Verbund sehe den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) "wortbrüchig".

Venske prangert an: "Eine Ausgleichszahlung bekommt ein Krankenhaus nur noch dann, wenn in seinem Kreis- oder Stadtgebiet die Sieben-Tage-Inzidenz über 70 Fällen je 100.000 Einwohnern liegt. Gleichzeitig muss die Quote frei verfügbarer Intensivbetten unter 25 Prozent gesunken sein."

Venske: "Es kann nicht sein, dass hohe Corona-Fallzahlen über die Finanzierung der Kliniken entscheiden.“

Ulf Kämpfer und Gerwin Stöcken fordern Budgetgarantie

Oberbürgermeister Kämpfer und sein Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken erkennen an: "Die Ausgleichzahlungen im zweiten und dritten Quartal 2020 waren durchaus geeignet, die Budgetausfälle zu kompensieren und das wirtschaftliche Handeln abzusichern."

2021 solle an dieses Prinzip angeknüpft werden. Ausgleichszahlungen sollten an alle Häuser geleistet werden, die entweder Corona-Patienten versorgen oder Patienten wegen Corona nicht versorgen können. Kämpfer und Stöcken fordern: "Die Budgetgarantie aus dem Jahr 2020 soll im Jahr 2021 fortgesetzt werden."