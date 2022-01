Kiel

Bis Ende März sollte das Impfzentrum in Kiel ursprünglich geöffnet bleiben. Doch dabei wird es nicht bleiben: Wie Gesundheitsdezernent Gerwin Stöcken (SPD) am Donnerstag verkündete, steht die Einrichtung bis mindestens zum Jahresende zur Verfügung. So will es das Sozialministerium, Stöcken begrüßt die neuen Pläne. Vor allem hinsichtlich einer baldigen Impfstoff-Anpassung an die Virusvariante Omikron bleibe das Impfzentrum eine wichtige Anlaufstelle, so Stöcken: „Viele Hausarztpraxen sind durch Testungen und Impfungen derzeit am Limit.“

Spätestens im April muss das Impfzentrum allerdings umziehen: Der Schwedenkai wird dann von den Kreuzfahrern benötigt, die Reisesaison beginnt. Wo genau dann geimpft wird, ist noch offen. Den Auszug „aus Deutschlands schönstem Impfzentrum“ sieht der Gesundheitsdezernent entspannt: „Vielleicht finden wir ja den zweitschönsten Standort.“

Derweil geht die Nachfrage nach der Booster-Impfung kontinuierlich zurück: Ab Anfang Februar sei nur die Hälfte aller Impftermine vergeben, sagt Stöcken: „Deshalb halbieren wir auch die Impflinien, von sechs auf drei.“ Künftig werden also nur noch drei Impfungen zeitgleich im Impfzentrum stattfinden. Stöcken vermutet, der Rückgang habe auch damit zu tun, dass sich viele Kielerinnen und Kieler bereits bei den Hausärzten ihre dritte Impfung abgeholt haben. Zahlen, wie viele Menschen in Kiel bereits geboostert wurden, gibt es nicht.

Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel steigt weiter an: Strategiewechsel beim Gesundheitsamt

Eine andere Zahl steigt derweil weiter: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Kiel am Donnerstag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 1068 (Vortag: 1024). Dieser rasante Anstieg hat nun auch Folgen für die tägliche Arbeit des Gesundheitsamtes, erläutert Stöcken: „Es ist nicht mehr möglich, das Virus staatlicherseits einzudämmen. Wir können es nur noch beobachten.“

Deshalb soll es nun laut dem Gesundheitsdezernenten einen Strategiewechsel geben: Künftig verschickt das Gesundheitsamt keine Quarantänebescheide mehr an Infizierte und deren Kontaktpersonen. Die Quarantäne funktioniert nun in Eigenverantwortung.

Quarantäne-Bescheid für Lohnfortzahlung? Kiel hat sie eingestellt

Ungeimpfte Menschen, die Kontakt zu Infizierten hatten, sollen demnach selbstständig in Quarantäne gehen. Wer als Kontaktperson geimpft oder genesen ist, muss gar nicht in häusliche Isolation. Wer selbst positiv getestet wurde, muss sich ebenfalls selbst absondern – und erhält ein schriftliches Testergebnis, um die Quarantäne beim Arbeitgeber nachzuweisen. Wie ungeimpfte Kontaktpersonen ihre Quarantäne beim Arbeitgeber belegen, ist noch offen: „Das Ministerium präzisiert das gerade“, sagt Gerwin Stöcken. Dies betreffe aber nur eine kleine Gruppe. Eine Lohnfortzahlung gibt es für Ungeimpfte, die wegen einer Quarantäne nicht arbeiten können, aber ohnehin nicht mehr.

„Das Gesundheitsamt wird künftig weniger auf Einzelfälle eingehen, sondern mehr auf Risikogruppen. Unseren Fokus richten wir deshalb auf Alten- und Pflegeheime.“ Derzeit gebe es keine Ausbrüche in diesen Einrichtungen in Kiel, „und das soll auch so bleiben“, betont Stöcken.

Gesundheitsamtsleiterin Sabine Herlitzius: „Unser Amt ist nicht darauf ausgerichtet, täglich so viele Fälle zu bewältigen“

Sabine Herlitzius, Leiterin des Gesundheitsamtes, hält diesen Schritt für richtig. Es sei ein Prozess gewesen, zu erkennen, dass die bisherigen Maßnahmen angesichts der neuen Infektionslage und Landesverordnung nicht zielführend sind.

„Wir wollten den Lockdown verhindern, und diese hohe Inzidenz ist nun der Preis. Unser Amt ist allerdings nicht darauf ausgerichtet, täglich so viele Fälle zu bewältigen.“ Allein das Eintüten der Quarantänebescheide habe zuletzt viel Personal gebunden, so Herlitzius.

„Wir als Amt brauchen wieder etwas Normalität, um Aufgaben zu erledigen, für die wir auch da sind.“ Eine Erleichterung sei auch, dass die mehreren 100 Anrufe am Tag, die zeitweise im Gesundheitsamt eingingen, seit gut einer Woche vom Corona-Info-Telefon der Stadt (Tel. 0431/901-3333) angenommen werden.

Sowohl Herlitzius als auch Stöcken betonen, „Corona jetzt nicht einfach laufen lassen zu wollen“. So stellt Stöcken klar, dass zwar das Gesundheitsamt das Virus nicht mehr eindämmen kann, „die Bevölkerung kann es aber sehr wohl“. Er appelliert an alle Kielerinnen und Kieler, mit persönlichen Kontakten möglichst zurückhaltend zu sein, die Hygieneregeln weiterhin zu befolgen und sich regelmäßig selbst zu testen. „Nur so“, sagt Stöcken, „lässt sich der rasante Anstieg noch ausbremsen.“