Am Sonnabend hat sich vor der Eingangstür der Traum GmbH um 13 Uhr bereits eine kleine Schlange gebildet. Zwar sind die 180 Plätze für den um 14 Uhr beginnenden Vortrag von Karina Reiß und Sucharit Bhakdi schon lange vergeben. Doch um den ersten Auftritt der Autoren vor großem Publikum hautnah zu erleben, ist mancher Leser lieber trotzdem früh dran. Die höchsten geladenen Gäste allerdings sind nicht gekommen.

Ministerpräsident Daniel Günther, Gesundheitsminister Heiner Garg und Bildungsministerin Karin Prien hätten allesamt per Einschreiben eine Einladung bekommen, berichtet Karl-Hermann Günther, der Senior-Chef der Traum GmbH, auf dessen Initiative sich das Veranstaltungszentrum kritisch zu den Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise positioniert hat. Auch Joachim Thiery, der Dekan der Medizinischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), und deren Fachschaft hätten das Angebot, mit den Verfassern des Bestsellers „Corona Fehlalarm“ zu diskutieren, nicht angenommen.

Per Einschreiben geladene Gäste aus Politik und Wissenschaft blieben fern

So bleibt der Wunsch von Reiß und Bhakdi, hier mit ihren Kritikern aus den Reihen der CAU und politischen Verantwortungsträgern des Landes ins Gespräch zu kommen, unerfüllt. Stattdessen erntet das Professorenpaar im Laufe der zweieinhalbstündigen Veranstaltung vom Publikum primär Zuspruch und Dank für seine in der Fachwelt massiv umstrittenen Thesen.

Während deren Vorstellung scheint sich die Corona-Krise förmlich in Luft aufzulösen. Durch die Brille von Reiß betrachtet, die an der CAU als Biochemikerin arbeitet, war weder das Coronavirus an sich noch das Infektionsgeschehen jemals so bedrohlich, dass die getroffenen Schutzmaßnahmen gerechtfertigt gewesen wären. Die 45-Jährige würzt ihre Argumentation dabei mit reichlich Polemik, streut zwischen die Fallzahl-Statistiken auf der Leinwand immer wieder einmal eine Corona-Karikatur ein und verwandelt Auftritte von Merkel, Spahn und Co. durch kurze Videosequenzen in Lachnummern, die beim Publikum gut ankommen.

Dann ergreift Sucharit Bhakdi das Wort und warnt vor den Folgen eines zu schnell entwickelten Impfstoffs, dessen Nebenwirkungspotenzial unabsehbar sei. Großer Applaus am Ende eines anderthalbstündigen Parcours, nach dem man sich zwangsläufig fragt, warum sich die Weltlage in diese Richtung entwickeln konnte, wenn hier wie behauptet viel Lärm um nichts gemacht wurde.

Reiß unterstellt der Medizinischen Fakultät Panikmache

Sie selbst hätten keine Antwort auf diese Frage, sagt Bhakdi und fügt an: „Aber wir hören viele Antworten.“ So „hört“ das Paar etwa, dass es bei dem Geschäft mit den Impfungen um Trillionen gehe, mit der Corona-Krise zudem eine Umverteilung der Gelder auf Kosten der „Kleinen und Mittelgroßen“ verbunden sei und die Politiker, die das Krisenmanagement bestimmen, davon auch „wahnsinnig profitieren“ würden.

Wenig später wird Karina Reiß nach ihrer Meinung zu der von der Medizinischen Fakultät der CAU geäußerten Kritik an ihrem Buch gefragt. Die Aktion würde wohl vor allem den Zweck verfolgen, eine Diskussion im Keim zu ersticken, entgegnet sie mit Nachdruck: „Wenn man gerade die Folgeerkrankungen für die nächsten Jahrzehnte untersuchen möchte, und es geht um Hunderttausende oder eine Million Euro an Forschungsgeldern, dann ist es ja schöner, wenn man ein bisschen Panik macht anstatt über Tatsachen zu diskutieren. Ich befürchte, das ist der Hintergrund dieser Geschichte.“

Das Autoren-Paar sah die eigene Psyche gefährdet

Das Autorenpaar will sich von seinem Kurs nicht abbringen lassen, auch um der eigenen Gesundheit willen: „Im Prinzip tun wir dieses hier alles bis hin zum Buch, weil wir sonst krank geworden wären“, bekennt der 73-jährige Bhakdi und fügt an: „Das ist wahr. Meine Frau war dabei, richtig krank zu werden, psychisch krank – wegen dieses Wahnsinns.“ Und auch er selbst habe nicht mehr schlafen können. „Deswegen hundertmal danke!“, ruft ein Gast von der Galerie. Mit einem weiteren Applaussturm klingt der Abend aus.

