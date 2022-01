Kiel

Durch den wöchentlichen „Lichterumzug“ müssen sich Verkehrsteilnehmer am Donnerstagabend in Kiel erneut auf Behinderungen einstellen. Die Kritiker der politischen Corona-Maßnahmen starten dieses Mal nicht auf dem Exerzierplatz. Dieser ist durch eine Kundgebung unter dem Motto „Solidarität gegen Corona – kein Raum für Nazis“ (Beginn 18 Uhr) besetzt. Diese organisiert das Bündnis „Runder Tisch gegen Rassismus und Faschismus in Kiel“. Die Initiatoren reagieren damit auf die Corona-Demonstrationen der vergangenen Wochen.

Begegnen werden sich die Demogruppen nicht. Die Maßnahmen-Kritiker beginnen ihren Protestzug erstmals auf dem Rathausplatz. Offizieller Beginn ist 18.30 Uhr. Erfahrungsgemäß startet die Demonstration mit etwas Verzögerung, weil Atteste für die Befreiung von der Maskenpflicht vorab kontrolliert werden müssen.

Corona-Protestzug führt über Bergstraße, Feldstraße, Holtenauer Straße und Knooper Weg

Laut Versammlungsbehörde der Landeshauptstadt führt der Protestzug vom Rathausplatz über Martensdamm, Bergstraße, Dreiecksplatz, Feldstraße, Waitzstraße, Holtenauer Straße, Knooper Weg und Fleethörn zurück zum Rathausplatz. Nach etwa zwei Stunden soll der Zug dort wieder ankommen.

Die Gegen-Kundgebung soll ausschließlich auf dem Exerzierplatz stattfinden. Angemeldet sind 300 Teilnehmende. Man gehe nicht von einem spontanen Demonstrationszug aus, sagte Dietrich Lohse, Sprecher vom Kieler Bündnis.

Die Kundgebung richte sich gegen die wöchentlichen „Spaziergänge“ von „Querdenkern“ und Corona-Leugnern in Kiel, die von rechten und faschistischen Kräften gesteuert werde und zur Verbreitung der Pandemie beitrage, so Lohse. Mit der Aktion auf dem Exerzierplatz wolle man auf „die wirklichen Probleme der Pandemie“ in Krankenhäusern, Kitas und Handel hinweisen und ein Zeichen für einen solidarischen Umgang in der Pandemie setzen.