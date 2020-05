Was kommt auf einen Menschen zu, der schwer an Covid-19 erkrankt? Wie behandeln Ärzte diese Patienten, wenn es doch gar kein zugelassenes, spezifisch wirksames Medikament gibt? Fragen an Prof. Dr. Jörg Strotmann und Prof. Dr. Burkhard Bewig, Chefärzte im Städtischen Krankenhaus Kiel.