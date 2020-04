Jetzt kommen die Kosten: Die Corona-Krise reißt ein Loch in der Größenordnung von mindestens 100 Millionen Euro in den städtischen Haushalt von Kiel. Das schreibt der Kieler Kämmerer Christian Zierau in einem Brandbrief an die Ratsversammlung. Zierau fordert Hilfe von Bund und Land.