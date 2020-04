Unter Auflagen eröffnen am Dienstag in Kiel der Wertstoffhof in der Clara-Immerwahr-Straße 6 in Wellsee und die Schadstoffsammelstelle in der Gutenbergstraße 57 auch wieder für Privatpersonen. Allerdings sind einige Vorschriften zu beachten. Auch der Sperrmüllservice wird wieder ausgeweitet.