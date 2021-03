Kiel

An drei Grundschulen in Kiel wurden in der ersten Schulwoche Corona-Fälle registriert. Das bestätigte die Stadt am Montag auf KN-Nachfrage. Betroffen sind neben der Grundschule Schilksee, über die wir bereits am vergangenen Freitag berichteten, auch die Hermann-Löns-Schule sowie die Matthias-Claudius-Schule. Beide liegen im Kieler Stadtteil Elmschenhagen.

In einer der Schulen, deren Namen die Stadt allerdings nicht preisgab, musste eine ganze 2. Klasse in Quarantäne. Zudem seien nach Angaben eines Stadtsprechers an einer Schule vier Kinder aus einer Gemeinschaftsunterkunft positiv getestet worden. Nach KN-Informationen handelt es sich dabei um Bewohner und Bewohnerinnen der Flüchtlingsunterkunft Schusterkrug.

Flüchtlinge besonders durch "ausbeutende Arbeitsverhältnisse" gefährdet

Dass die Gemeinschaftsunterkünfte ein erhöhtes Gefahrenpotenzial für Ansteckung bieten, darauf wies Kiels Gesundheits- und Sozialdezernent Gerwin Stöcken (SPD) erst kürzlich gegenüber KN-online hin. Er berichtete von Leiharbeitsfirmen, die die Bewohnerinnen und Bewohner vor ihrer Unterkunft zu zehnt abholen und zusammen in kleinen Bussen zu ihrem Arbeitsort fahren. Dies seien Arbeitsverhältnisse, die "als ausbeutend bezeichnet werden können", so Stöcken.

Er sehe in solchen Fällen auch die Hauptursache für die hohen Infektionszahlen am Arbeitsplatz, über die die Stadt in der vergangenen Woche erstmals informiert hat: Etwa jeder elfte Infizierte in Kiel steckt sich demnach bei der Arbeit an.