3 Tage nach Schulstart - Corona-Fälle an zwei Schulen in Kiel: Schüler in Quarantäne

In Kiel wurden am Mittwoch Schüler einer Grundschule und einer Gemeinschaftsschule in Quarantäne geschickt. Unabhängig voneinander hatten sich zwei Schüler mit dem Coronavirus angesteckt. Die Quarantäne gilt für eine 3. Klasse der Grundschule und für den 7. Jahrgang der Gemeinschaftsschule.